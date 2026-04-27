Embajada de EE. UU. busca voluntarios para apoyar a su comunidad en RD

Embajada de EE. UU. en Santo Domingo busca voluntarios para apoyar a su comunidad en RD ( FUENTE EXTERNA. )

La Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo lanzó una convocatoria dirigida a ciudadanos estadounidenses residentes en República Dominicana para integrarse como Voluntarios de Enlace Ciudadano (CLV), una iniciativa orientada a fortalecer la comunicación y asistencia en situaciones de emergencia.

De acuerdo con la embajada, los CLV son ciudadanos particulares que colaboran compartiendo información oficial, brindando apoyo a estadounidenses en situaciones de dificultad y ayudando a localizar personas durante desastres naturales u otras emergencias, con el fin de facilitar la asistencia consular.

Requisito principal

La Embajada precisó que los aspirantes deben dominar el idioma inglés, aunque el manejo de otros idiomas será considerado un valor añadido.

Asimismo, aclaró que se trata de un servicio completamente voluntario, por lo que los participantes no son empleados ni representantes oficiales de la institución, ni reciben remuneración económica.

Los interesados pueden obtener más información y completar su solicitud a través del formulario habilitado por la Embajada.