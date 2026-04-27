Regiones Cibao y el Sur, agitadas por las huelgas

El despliegue de los agentes en el Cibao. ( CAPTURA DE PANTALLA )

Varias zonas del Cibao y de la provincia San Juan tuvieron ayer un día agitado por las huelgas realizadas en esas demarcaciones.

En la región Norte el comercio quedó parcialmente cerrado, las principales vías despejadas y se mantuvo estricta vigilancia policial y militar debido al paro convocado por la Coalición de Organizaciones Sociales y Populares del Cibao, las cuales demandan mejora en los servicios básicos, más empleos y la rebaja de los combustibles.

Asimismo, los manifestantes exigieron rebaja en los precios de los medicamentos, la construcción de hospitales dignos y rechazan la exploración minera en la Cordillera Septentrional.

Mientras que, en San Juan, parte de la comunidad se lanzó a las calles en rechazo a la explotación minera en esa provincia.

La docencia y los comercios estuvieron cerrados y en algunos lugares, como el municipio de Sabaneta, hubo incendio de neumáticos en las calles en protesta por las intenciones de la empresa GoldQuest, la cual promueve el proyecto minero Romero.

La comunidad insiste en que no quiere la minería.

Protección al medio ambiente La huelga en San Juan sucede luego de que GoldQuest manifestara que el proceso de exploración minera será totalmente bajo tierra y que el impacto ambiental será mínimo. "El Proyecto Romero apuesta por una minería moderna, responsable y de bajo impacto", dijo el domingo Luis Santana, CEO de la empresa.

Edward Fernández

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.