El comercio parcialmente cerrado, las principales vías despejadas y la estricta vigilancia policial y militar marcan las primeras horas de la huelga convocada por la Coalición de Organizaciones Sociales y Populares del Cibao en varios municipios de la región Norte del país.

La jornada se desarrolla en localidades como Licey al Medio, Navarrete, San Francisco de Macorís y comunidades de la provincia Espaillat, donde se reporta una paralización parcial de las actividades comerciales, educativas y del transporte.

En Licey al Medio, manifestantes incendiaron neumáticos y lanzaron escombros en las vías alternas durante la madrugada, mientras que la calle principal de ese municipio permanece vigilada por agentes policiales y militares.

El general Jesús Tejada Tejada, director de la Policía Nacional en Santiago, garantizó la paz y la seguridad de la población durante la jornada. "Estamos aquí para prevenir y garantizar que la población pueda transitar y trabajar con seguridad", aseguró.

En Navarrete, el panorama es similar al de Licey al Medio, con presencia de escombros en algunas vías, pero sin bloqueos en las calles.

Ambiente en San Francisco

En San Francisco de Macorís, la situación es de tranquilidad, con circulación vehicular normal en avenidas como la Libertad, aunque la mayoría de los comercios no ha abierto.

Agentes policiales y militares se mantienen apostados en esquinas y zonas estratégicas, sin reportes de incidentes.

En comunidades de Espaillat, el paro se cumple en más de un 90 %, según el dirigente Juan Compré, quien asegura que los comercios cerrados, el transporte paralizado y la suspensión de clases reflejan el respaldo a la protesta.

La jornada en la provincia Espaillat está motivada por reclamos dirigidos al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ante presuntos incumplimientos en la ejecución de obras viales prometidas.

En las demás demarcaciones, la protesta se centra en el alto costo de la vida, las deficiencias en los servicios básicos y la falta de empleos. Asimismo, los manifestantes exigen la rebaja de los combustibles y de los medicamentos, la construcción de hospitales dignos y rechazan la exploración minera en la Cordillera Septentrional.

La huelga inició a las 6:00 de la mañana de este lunes y está prevista que concluya a la misma hora del martes.