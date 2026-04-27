Exprocurador Jean Alain pide excluir pruebas presentadas por quienes fueron sus "subalternos"

Imagen de archivo del exprocurador general Jean Alain Rodríguez, quien acudió a la audiencia de este lunes 27 de abril de 2026 correspondiente a su juicio de fondo por presuntos actos de corrupción. ( DIARIO LIBRE )

El exprocurador general Jean Alain Rodríguez asistió a la audiencia de este lunes del juicio de fondo que se le sigue por presunta corrupción, vista en la cual su defensa solicitó excluir las pruebas presentadas por más de veinte miembros del Ministerio Público, entre los cuales citó a Yeni Berenice Reynoso, Wilson Camacho y Mirna Ortiz, quienes durante su gestión fueron sus "subalternos".

Los abogados de Rodríguez afirman que las pruebas fueron presentadas por "fiscales inhabilitados porque fueron compañeros y subordinados de Jean Alain Rodríguez".

El exfuncionario retornó ayer, domingo, de su viaje de España, a donde se le autorizó viajar desde el pasado miércoles, pero tenía que estar en República Dominicana este lunes.

En la audiencia de este lunes, su abogada Nelys Rivas, mencionó también a los fiscales Miguel Collado, Andrés Mena, Luisa Liranzo, Juan Medina, Sourelly Vásquez, quienes, según afirma, tampoco estaban facultados para realizar investigaciones contra el exprocurador.

Dice Ley Orgánica del MP lo prohíbe

Rivas sostuvo que el artículo 80 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la 133-11, prohíbe a los fiscales que citó a perseguir a Rodríguez por la relación laboral que tuvieron, además, de una evidente "enemistad capital".

La exclusión de las pruebas presentadas por los miembros del Ministerio Público es el último incidente, hasta el momento, planteado por la defensa de Jean Alain Rodríguez, encabezada por el abogado Carlos Balcácer.

La pasada semana solicitó la extinción de la acción penal porque, de acuerdo a lo que alegó, la acusación se depositó de manera irregular.