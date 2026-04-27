Familia de excapitán denuncia fallecimiento tras detención en cuartel de SDN; exige investigación

La familia del excapitán del Ejército de República Dominicana, Ramón Antonio Mora Abad, de 60 años, quien falleció tras permanecer varios días ingresado en un centro de salud luego de ser detenido en un destacamento policial en Villa Mella, en el municipio Santo Domingo Norte, exigió este lunes a las autoridades esclarecer las circunstancias en que ocurrió su muerte.

Las declaraciones fueron ofrecidas por su hijastra, Alexandra Linares, quien dijo a Diario Libre que el exmilitar sufrió una crisis psicótica la madrugada del pasado 17 de febrero, condición que, según explicó, había presentado por primera vez en 2020 y que se mantenía controlada con medicamentos.

"El 17 él sufrió una crisis psicótica que venía arrastrando ya desde el 2020... ya tenía seis años que esa crisis no le daba, pero él estaba usando sus medicamentos. Al parecer los medicamentos fallaron y volvió otra vez la crisis", expresó Linares.

De acuerdo con su testimonio, durante el brote Mora Abad salió de su vivienda y provocó daños a vehículos en el sector, lo que motivó a que varios vecinos llamaran a la Policía, por lo que fue llevado esa noche al cuartel policial de Villa Mella.

Señaló que antes de dar con su padrastro hubo confusión sobre su paradero, ya que inicialmente se les informó que había sido llevado a un centro de salud, pero ahí no estaba.

"A mi hermana le dicen que, cuando llega al cuartel, él está en el hospital Ney Arias Lora... cuando ella llega al Ney, le informan que ya lo habían despachado otra vez hacia el cuartel, pero luego fue regresado nuevamente al hospital y ahí es que logramos verlo", narró.

Dijo que su pariente llegó al mencionado centro médico atado "con una fractura de 20 puntos en el cráneo, con heridas enlas rodillas, los pies, un desastre", afirmó.

El excapitán fue trasladado al Hospital Central de las Fuerzas Armadas, donde permaneció varios días entre sala y cuidados intensivos.

"Duró cinco días en sala, luego pasó a intensivo... y lamentablemente, a los nueve días de estar ingresado, falleció el pasado 25 de febrero", sostuvo.

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Piden se investigue el caso

La familia cuestiona la versión ofrecida en un certificado médico, que, según Linares, sugiere que las heridas fueron autoinfligidas.

"El certificado dice que él se agredió... pero las heridas son en el cráneo, en las rodillas y en los pies. No coincide nada", aseguró la joven.

Ante esta situación, dijo que acudieron a la Fiscalía de Santo Domingo Este, donde interpusieron una denuncia formal.

"En la Fiscalía nos dijeron que esos golpes no eran de autoagresión... que iban a investigar el caso, pero todavía no nos han dado ninguna respuesta", indicó.

Asimismo, señaló que la dotación policial del destacamento donde estuvo detenido su padrastro fue removida, aunque dijo desconocer si la medida está relacionada con el caso.

"Nosotros sabemos que a él no nos lo van a devolver, pero queremos saber por qué actuaron así con una persona que estaba pasando por una situación mental... un militar con 35 años de servicio", manifestó Linares.