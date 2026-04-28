El director de Migración alerta sobre mafias que facilitan reingreso de haitianos deportados

El titular de la Dirección General de Migración, Luis Rafael Lee Ballester. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

El titular de la Dirección General de Migración (DGM), Luis Rafael Lee Ballester, afirmó este martes que la institución enfrenta a diario mafias que se lucran facilitando el reingreso de haitianos que han sido deportados a su país.

A través de un comunicado de prensa, el vicealmirante indicó que se trata de un tema recurrente con el que lidian todas las instituciones involucradas en las labores migratorias.

En ese sentido, señaló que uno de los principales objetivos de la actual gestión es "transformar la conducta de quienes tienen a su cargo la vigilancia del territorio nacional", para centrarse en servir a los mejores intereses nacionales.

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Ballester explicó que, mediante las operaciones en conjunto que realizan con el Ministerio de Defensa, el Ejército, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre y la Policía Nacional, han logrando un promedio diario de unas 1,000 personas detenidas en operativos de interdicción a nivel nacional.

De acuerdo con los datos ofrecidos, estas acciones también han permitido alcanzar más del 75 % de la meta planteada por el Consejo Nacional de Seguridad, que establece unas 10 mil deportaciones semanales.

Nuevos operativos

La Dirección General de Migración destacó que este lunes 27 de abril fueron registradas 1,072 personas detenidas y 806 deportadas. Las intervenciones se realizaron en puntos estratégicos, incluyendo Santo Domingo, San Cristóbal y Monte Plata, donde fueron interceptadas 123 individuos, así como en La Vega, Duarte y Nagua, con 102 detenidos.

Asimismo, detalló que durante el fin de semana, entre el viernes 24 y el domingo 26 de abril, detuvieron a 2,889 extranjeros en condición migratoria irregular y deportaron a 2,506.

El viernes 24 se reportaron 1,094 detenciones y 807 deportaciones; el sábado 25, 1,096 detenidos y 840 deportados; y el domingo 26, 699 detenidos y 859 deportados.

De acuerdo con la institución, las deportaciones se realizaron siguiendo los protocolos establecidos a través de los puntos de control fronterizo en Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales.

La entidad afirmó que desde el 1 de octubre de 2024, cuando inició la gestión de Lee Ballester, han reconducido a su país de origen a 596,407 extranjeros indocumentados. En el primer trimestre de 2026 se registran 122,228, mientras que en lo que va de abril la cifra asciende a 22,978.