Tráfico de drogas escala en aeropuertos dominicanos

Las incautaciones de drogas en aeropuertos de RD aumentaron en el 2025. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

Las incautaciones de drogas en aeropuertos de la República Dominicana aumentaron en 2025 en comparación con el año anterior, al pasar de 891.22 a 931.43 kilogramos, según estadísticas oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

El repunte está vinculado principalmente al crecimiento de la marihuana, que desplazó a la cocaína como la sustancia de mayor volumen.

En 2024, la mayor proporción correspondía a cocaína, con más de 629 kilogramos ocupados, que fueron concentrados en interdicciones en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana —con más de 501 kilos— y en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, que superó los 108.

Para 2025, los decomisos de esa sustancia se redujeron a unos 250 kilogramos, mientras que la marihuana se elevó por encima de los 678 kilos, con mayor presencia en los aeropuertos de La Romana, Las Américas y Punta Cana.

Evolución

El comportamiento en los últimos cuatro años muestra cambios tanto en los volúmenes como en los tipos de droga detectados.

En 2021 se produjo el primer repunte, con 155.68 kilogramos de cocaína, con mayor incidencia en Las Américas y Punta Cana, además de la aparición de sustancias como heroína y éxtasis.

El salto más marcado ocurrió en 2022, cuando las autoridades ocuparon más de 334 kilogramos de cocaína en Punta Cana y más de 233.32 en Las Américas, evidenciando una mayor escala del tráfico aéreo.

931.43 kilogramos de narcóticos fueron incautados en 2025, según estadísticas de la Dirección Nacional de Control de Drogas

Aunque Punta Cana concentra grandes cargamentos en momentos puntuales, el Aeropuerto Internacional de Las Américas se mantiene como el principal punto de actividad constante.

En paralelo, terminales como La Romana y el Cibao han ganado peso, lo que refleja una ampliación de las rutas utilizadas.

Para 2023, la marihuana siguió ganando más terreno, especialmente en Las Américas, con 202.85 kilogramos, marcando un cambio en la dinámica del tráfico.

Minorías

Para los últimos cuatro años otras sustancias como el hachís y el opio también reflejan los cambios en la dinámica del tráfico por los aeropuertos.

Desde 2021, el hachís muestra un comportamiento hacia la baja.

Esta droga pasó de 2.84 kilogramos a 8 en 2022, desaparece en 2023 de las estadísticas, y vuelve con apenas 0.47 en el 2024 y con 0.17 en el 2025.

El opio, por su parte, registró volúmenes bajos al inicio, alcanzando su punto más alto en 2023 con 12.84 kilogramos y desciende progresivamente hasta poco más de medio kilogramo en 2025.

Estas variaciones evidencian ajustes en las sustancias movilizadas, en un escenario donde la marihuana gana protagonismo y la cocaína pierde peso relativo.

Mujeres entre los arrestados El número de detenidos por narcotráfico ha crecido de manera sostenida. En el 2021 fueron al menos 41 personas las capturadas, entre ellas 25 hombres y 16 mujeres. Para 2022 la tendencia continuó, alcanzando los 81 casos. En 2023 se registraron 48 personas retenidas. Durante el 2024, la cifra volvió a incrementarse hasta 67 implicados (50 hombres y 17 mujeres). En 2025, en cambio se ubicó en 47 personas arrestadas, de las cuales 29 eran hombres y 18 mujeres.