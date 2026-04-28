Piden al presidente convocar de inmediato al CNM para evaluar a 11 jueces de la Suprema Corte

En la imagen, Leidy Blanco García, coordinadora general de Participación Ciudadana (PC), la abogada constitucionalista Patricia Santana (derecha) y Zobeyda Apólito (izquierda). ( FUENTE EXTERNA )

La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) instó al presidente de la República, Luis Abinader, en su calidad de titular del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), a convocar "de manera inmediata" a ese órgano para iniciar la evaluación de once jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), cuyo período constitucional venció el pasado 4 de abril.

La organización recordó que once magistrados se encuentran pendientes de evaluación, etapa indispensable para determinar su permanencia o eventual sustitución en el cargo.

Advirtió que la ausencia de convocatoria formal genera incertidumbre institucional y afecta la confianza pública en el sistema de justicia.

La ROI subrayó que, aunque la Constitución no fija un plazo específico para realizar la convocatoria del CNM, sí establece que el proceso debe llevarse a cabo una vez cumplido el período de siete años desde la designación de los jueces.

Llamado a evitar errores del pasado

El colectivo también alertó sobre la necesidad de evitar las controversias que marcaron el proceso de evaluación de 2025, el cual —según indicó— estuvo rodeado de cuestionamientos por falta de transparencia, escasa motivación en las decisiones y la aplicación de criterios no contemplados en la normativa.

Asimismo, expresó preocupación ante la posibilidad de que algunos jueces opten por no someterse a la evaluación, como reacción a experiencias previas consideradas injustas o lesivas a la independencia judicial. Citó como ejemplo los casos de las magistradas Miriam Germán Brito y Pilar Jiménez.

"Cuando quienes deben ser evaluados desconfían del proceso, lo que está en juego es la legitimidad de la justicia", advirtió la entidad.

En ese sentido, la ROI insistió en que la evaluación del desempeño de los jueces de la SCJ y de otras altas cortes debe basarse en criterios objetivos, previamente establecidos y aplicados con total transparencia, garantizando el debido proceso, la independencia judicial y la igualdad de género.

Informe con recomendaciones

La organización informó que puso en circulación un informe sobre el proceso de evaluación y selección de jueces de la SCJ y del Tribunal Superior Electoral (TSE) en 2025, en el que recoge las principales incidencias del proceso anterior y formula recomendaciones para fortalecer futuros procedimientos.

Finalmente, recordó que, mientras no se realice la evaluación de desempeño de los actuales magistrados, no es posible abrir un nuevo proceso de selección, ya que no existen vacantes en la Suprema Corte de Justicia.

La ROI está integrada por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), Participación Ciudadana (PC), la Fundación Friedrich Ebert (FES), el Foro Ciudadano y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF).