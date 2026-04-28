República Dominicana y España reafirman cooperación bilateral y apoyo a sus comunidades

Reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Albares y su homólogo dominicano, Roberto Álvarez. ( DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ )

República Dominicana y España reafirmaron su compromiso de fortalecer la cooperación bilateral, impulsar el comercio y la inversión, así como continuar apoyando a sus comunidades residentes en ambos países, durante un encuentro encabezado por los cancilleres Roberto Álvarez y José Manuel Albares.

De acuerdo a una nota de prensa, las declaraciones fueron ofrecidas en una conferencia de prensa conjunta en Santo Domingo, en la que ambos diplomáticos resaltaron los sólidos vínculos históricos y culturales que unen a ambas naciones, además de la significativa presencia de dominicanos en España y de españoles en territorio dominicano.

El ministro de Relaciones Exteriores dominicano destacó la importancia de la comunidad criolla en España y agradeció el trato recibido por los nacionales en ese país.

"En España reside la segunda comunidad más numerosa de dominicanos en el exterior, con más de 200,000 compatriotas. Agradecemos sinceramente la acogida brindada a nuestra gente, que hoy contribuye activamente a la vida económica, social y cultural de ese país", expresó.

De su lado, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Reino de España resaltó el nivel de integración de los dominicanos en su país y adelantó que más personas podrían beneficiarse de procesos de regularización migratoria.

"Esa cercanía con República Dominicana y con los dominicanos y dominicanas se percibe a diario en España, donde miles de ellos se encuentran plenamente integrados y contribuyen a nuestro desarrollo económico y social. A ellos se sumarán, en las próximas fechas, muchos más, como parte del proceso de regularización que el gobierno de España ha puesto en marcha para quienes ya viven entre nosotros y les vamos a reconocer los derechos que les corresponden", señaló.

Reunión bilateral y cumbre iberoamericana

Estos temas fueron tratados durante la reunión bilateral celebrada en el marco de la visita oficial del canciller español al país. En ese contexto, Albares entregó al canciller Álvarez una invitación formal dirigida al presidente Luis Abinader para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana, prevista para celebrarse en Madrid el próximo mes de noviembre.

Asimismo, el diplomático español indicó que durante el encuentro también abordaron la situación en Haití, reiterando el compromiso de España de contribuir a los esfuerzos internacionales destinados a la estabilización de esa nación.