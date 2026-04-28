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Crecida de río
Crecida de río

Rescatan vehículo arrastrado por crecida de un río en Santiago Rodríguez

No hay reportes de personas heridas

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Rescatan vehículo arrastrado por crecida de un río en Santiago Rodríguez
Los comunitarios realizaron un esfuerzo conjunto empujando el medio de transporte hasta lograr sacarlo de la corriente. (CAPTURA DE VIDEO)

Un grupo de comunitarios logró rescatar un mototaxi que fue arrastrado por la crecida de un río en la comunidad La Ceiba, del municipio Villa Los Almácigos, en la provincia Santiago Rodríguez.

La Defensa Civil informó que ninguna persona resultó herida.

Los comunitarios, con el agua hasta las rodillas y en algunos casos a mayor nivel, realizaron un esfuerzo conjunto empujando el medio de transporte, conocido en la zona como "margarita", hasta lograr sacarlo de la corriente.

RELACIONADAS

Parte de la arriesgada maniobra fue captada en video con un teléfono celular. Las imágenes circulan en redes sociales.

La crecida del afluente se produjo como consecuencia de las lluvias registradas en esa zona del país durante las últimas horas.

Las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) han advertido a las personas que se abstengan de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten crecida.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.