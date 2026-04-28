Rescatan vehículo arrastrado por crecida de un río en Santiago Rodríguez

Los comunitarios realizaron un esfuerzo conjunto empujando el medio de transporte hasta lograr sacarlo de la corriente. ( CAPTURA DE VIDEO )

Un grupo de comunitarios logró rescatar un mototaxi que fue arrastrado por la crecida de un río en la comunidad La Ceiba, del municipio Villa Los Almácigos, en la provincia Santiago Rodríguez.

La Defensa Civil informó que ninguna persona resultó herida.

Los comunitarios, con el agua hasta las rodillas y en algunos casos a mayor nivel, realizaron un esfuerzo conjunto empujando el medio de transporte, conocido en la zona como "margarita", hasta lograr sacarlo de la corriente.

Parte de la arriesgada maniobra fue captada en video con un teléfono celular. Las imágenes circulan en redes sociales.

La crecida del afluente se produjo como consecuencia de las lluvias registradas en esa zona del país durante las últimas horas.

Las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) han advertido a las personas que se abstengan de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten crecida.