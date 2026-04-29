Reportan desaparecido a joven de 27 años en La Otra Banda, Santiago

Jonathan Peralta, de 27 años, reportado como desaparecido en Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

Familiares de Jonathan Peralta, de 27 años, lo reportaron desaparecido desde el pasado lunes 27 de abril, cuando salió de su residencia, ubicada en el barrio La Otra Banda, en Santiago.

De acuerdo a informaciones de su prima, Katherinez Peralta Rodríguez, Jonathan partió de su casa alrededor de las 4:30 de la tarde en su motocicleta, de color negro con rojo.

El joven se dirigía al centro de la ciudad, donde se iba a reunir con una persona, que no identificó.

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Su prima indicó a Diario Libre que Jonathan no usa medicación, ni sufre de una enfermedad crónica física o mental.

Precisó que es la primera vez que se ausenta de esa manera.

Llamado a la ciudadanía para aportar información

"Nos preocupa mucho porque todavía ayer su teléfono estaba sonando y hoy no suena, hoy está apagado", expresó Katherine.

En caso de que sea visto, y que alguien conozca su paradero, pidió a la ciudadanía comunicarse a los números celulares 1-809-841-0355 y 1-809-392-2751.