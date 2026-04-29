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crueldad contra gato
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Policía apresa a cinco hombres por prenderle fuego a un gato en Sabana Perdida

Los detenidos fueron identificados como Ángel Marte, Óscar Manuel Vargas, Daniel Guzmán Silva, Justin Emmanuel Hernández y Obie Jiménez Zabala

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    Policía apresa a cinco hombres por prenderle fuego a un gato en Sabana Perdida
    Los acusados de maltratar a un gato en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte. (FUENTE EXTERNA)

    La Policía Nacional informó la tarde de este miércoles que fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público cinco hombres acusados de crueldad contra un gato, en un hecho ocurrido en la comunidad de Majagual, en Sabana Perdida, municipio Santo Domingo Norte.

    Los detenidos fueron identificados como Ángel Marte, alias "Caco de Loca"; Óscar Manuel Vargas; Daniel Guzmán Silva; Justin Emmanuel Hernández y Obie Jiménez Zabala.

    El informe preliminar de la institución plantea que los implicados habrían rociado al animal con una sustancia inflamable y posteriormente le prendieron fuego, provocándole quemaduras.

    Hecho registrado en video

    El hecho ocurrió en enero y quedó registrado en un video que circuló esta semana en redes sociales, lo que facilitó la identificación y localización de los presuntos responsables, conforme indicó la Policía.

    • Los detenidos serán procesados por presunta violación a la Ley 248-12 sobre Protección Animal y Tenencia Responsable.

    La Policía indicó que los acusados fueron apresados mediante un operativo en el que participaron representantes del Ministerio Público, agentes de la Policía Preventiva y de Investigación, así como miembros del Departamento de Protección Animal y Medio Ambiente.

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