Cruz Roja Dominicana despliega equipos de asistencia ante inundaciones en la zona norte

Personal de la Cruz Roja asiste a residentes ante inundaciones provocadas por una vaguada en varias provincias del país. ( FUENTE EXTERNA )

La Cruz Roja Dominicana informó la noche de este miércoles que despliega equipos de intervención rápida para dar asistencia a las comunidades afectadas por las inundaciones generadas por las lluvias en varias provincias.

Las operaciones están integradas por equipos de intervención rápida, voluntarios y personal técnico.

Conforme indicó el organismo en una nota de prensa, en el municipio de Montellano, provincia Puerto Plata, los equipos de la institución realizaron evacuaciones preventivas y acompañamiento comunitario en los sectores Los Ciruelos, El Samán y Villa Melesia, ante el incremento del caudal del río Camú, situación que mantiene en operaciones a los equipos en terreno.

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Operaciones en varias provincias

Asimismo, la institución aseguró que mantiene operaciones en desarrollo en Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Duarte y El Seibo, en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y las instituciones que integran el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta.

La Cruz Roja Dominicana reiteró su llamado a la población que reside en zonas cercanas a ríos, arroyos y cañadas, así como aquellos en áreas propensas a inundaciones a mantenerse atentos a las informaciones oficiales, evitar cruzar corrientes de agua con alto caudal y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades.

Provincias en alertas

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene 24 provincias y el Distrito Nacional en alerta por una vaguada asociada a un sistema frontal que incide en el territorio nacional.

De acuerdo al más reciente boletín, en alerta roja están las provincias Montecristi, Valverde y Santiago Rodríguez, en el noroeste.

En amarilla, se encuentran el Distrito Nacional y las provincias María Trinidad Sánchez, Santiago, Duarte, Puerto Plata, Hermanas Mirabal, Hato Mayor, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat, Samaná, Monseñor Nouel, Santo Domingo.

Mientras que en alerta verde se mantienen Monte Plata, Peravia, San Pedro de Macorís, San Juan, La Altagracia, San José de Ocoa, San Cristóbal, El Seibo y La Romana.