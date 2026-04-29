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desaparición niña Santo Domingo
desaparición niña Santo Domingo

La Policía identifica a un tío como presunto autor de la desaparición de una niña en SDO

Las autoridades han detenido a varias personas en el proceso de investigación

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    La Policía identifica a un tío como presunto autor de la desaparición de una niña en SDO
    El vocero de la Policía, Diego Pesqueira, precisó que alias "Waifai" es activamente buscado por las autoridades por la desaparición de la niña. (FUENTE EXTERNA)

    La Policía Nacional informó este miércoles que fue identificado el presunto autor de la desaparición de una niña de seis años de edad reportada como perdida, en el sector Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste.

    El implicado fue identificado como Wolfay Emmanuel (alias) "Waifai", de nacionalidad haitiana, tío de la niña Velenini Sofía Enmanuel, de la misma nacionalidad.

    El vocero de la Policía, Diego Pesqueira, precisó que alias "Waifai" es activamente buscado por las autoridades.

    • En el proceso investigativo, varias personas fueron detenidas para fines de investigación y serán remitidas a las instancias correspondientes.

    Detalles de la desaparición

    De acuerdo con el informe preliminar, la niña fue reportada como desaparecida la anoche, martes 28 de abril, luego de que saliera en horas de la mañana junto a su hermano de 11 años hacia su centro educativo, sin llegar a su destino.

    Conforme a la institución, a través de cámaras de vigilancia se estableció que la niña se detuvo en el trayecto y se cambió el uniforme escolar por un vestido que le facilitó su tío y ahora prófugo.

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    Infografía
    Captura de video que muestra el momento en que la niña y su hermanito salen para la escuela. ()

    Desde allí trasladó a la niña en una motocicleta hacia un rumbo desconocido, sin la debida autorización de sus familiares y/o tutores, de acuerdo a las investigaciones policiales.

    Operativos de búsqueda

    Pesqueira indicó que equipos de la Subdirección de Investigación (Dicrim), junto a unidades especializadas, Defensa Civil y una Unidad Canina, desarrollan operativos de rastreo y búsqueda en distintas zonas.

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