El Seibo se viste de fiesta con el inicio de sus tradicionales corridas de toros

El torero Rubén Castro se enfrenta a un toro en el ruedo de una plaza o barrera improvisada en la provincia El Seibo, el 5 de mayo de 2025. ( ARCHIVO/ LUDUIS TAPIA )

Este viernes 1 de mayo marca el inicio oficial de las tradicionales corridas de toros en la provincia El Seibo, una de las manifestaciones culturales más emblemáticas de la región Este y profundamente arraigada en la identidad de su gente.

Cada año, el espectáculo congrega a cientos de visitantes provenientes de distintos puntos del país, atraídos por una tradición que combina la historia, fervor religioso y entretenimiento popular, en el marco de las fiestas patronales dedicadas a la Santísima Cruz.

Las actividades iniciarán a partir de las 2:00 de la tarde con un acto de apertura que incluirá la develación del nombre de la Plaza de Toros y Multiuso Eduardo Lima, seguido de otras presentaciones culturales. Posteriormente, a las 4:00 de la tarde, darán inicio a las corridas.

Luis Graverley, miembro de la Hermandad de Fervorosos, organización responsable de la coordinación de las festividades patronales, informó que los precios de las entradas serán de RD$50 para niños, RD$100 para adultos y RD$ 300 en el área VIP.

Las corridas se extenderán durante aproximadamente nueve días, con la excepción del 3 de mayo, fecha en la que se celebra el Día de la Santísima Cruz, eje central de las festividades religiosas de la provincia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/29/whatsapp-image-2026-04-29-at-82608-am-1-b004f2c5.jpeg El torero Wilson Gracía enfrentando un toro. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Tradición con raíces históricas

Las corridas de toros en El Seibo forman parte de una tradición centenaria que distingue a la provincia dentro del panorama cultural dominicano.

A diferencia de otras prácticas taurinas, estas actividades se desarrollan con un enfoque más festivo y popular, donde el protagonismo recae tanto en los toreros improvisados como en el ambiente comunitario que se genera en relación al evento.

Históricamente, las celebraciones han estado vinculadas a las patronales, consolidándose como un espacio de encuentro social donde convergen la fe, la música, la gastronomía y las costumbres locales, fortaleciendo el sentido de pertenencia de los seibanos.

Durante décadas, los comunitarios llevaron a cabo las tradicionales corridas de toros en un redondel improvisado, construido de manera artesanal con tablas de madera y estructuras precarias, que apenas cumplían con las condiciones mínimas de seguridad.

A pesar de las limitaciones y el deterioro del espacio, la comunidad ha mantenido viva la práctica cultural, demostrando su arraigo y compromiso con una de las tradiciones más emblemáticas de la provincia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/29/whatsapp-image-2026-04-29-at-82608-am-89204f9d.jpeg Un toro durante una corrida. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Un espacio esperado por la comunidad

Hoy, la nueva Plaza Cultural y Multiuso ha sido recibida con entusiasmo por la población, al representar la materialización de un anhelo de años. Este moderno recinto no solo dignifica la celebración de las corridas, sino que también amplía las posibilidades de desarrollo cultural y económico para la provincia.

La obra fue ejecutada por el Ministerio de Turismo, bajo la dirección de David Collado, con el objetivo de impulsar el turismo cultural y fortalecer las tradiciones locales. La inversión, que asciende a 430 millones de pesos, marca un hito en la infraestructura de El Seibo.

El recinto cuenta con capacidad para 2,500 personas, áreas de estacionamiento para vehículos y autobuses, un espacio infantil de 2,567 metros cuadrados, así como seis módulos de venta, seis restaurantes, establos, camerinos, boletería, tiendas de regalos, sala de espera y otras facilidades.

Más allá de las corridas de toros, la Plaza Cultural y Multiuso ha sido concebida como un escenario versátil para la realización de conciertos, eventos ganaderos, actividades culturales y encuentros comunitarios, consolidándose como un nuevo centro de dinamización social y económico.