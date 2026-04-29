Las autoridades investigan accidente de aeronave en Dajabón; tripulantes están estables

La Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA) y el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) informaron que se encuentran investigando el caso en el que una avioneta se precipitó en la provincia de Dajabón, dejando como resultado dos personas con lesiones, incluidas quemaduras.

Según lo informado en una nota de prensa, la aeronave involucrada, matrícula N577TU, se disponía a despegar desde el aeródromo de Dajabón cuando se registró la situación que dio lugar a la activación de los protocolos de seguridad operacional.

Por otra parte, los familiares del piloto y el copiloto accidentados informaron que ambos se encuentran estables y serán trasladados a un centro médico especializado en la provincia de Santiago.

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Orlando Espinal, familiar de uno de los lesionados, indicó que Luis Manuel presenta quemaduras en los brazos, mientras que Domingo Aníbal Medina Bisonó, alias "Chiqui", sufrió otras lesiones, ambas consideradas de carácter leve.

Del mismo modo, señaló que, aunque se había considerado la posibilidad de un traslado aéreo, los propios afectados indicaron que no era necesario, al entender que su condición no lo ameritaba.

Acciones de las autoridades investigadoras

De acuerdo con las informaciones, técnicos de la CIAA y el IDAC se trasladaron de inmediato al lugar para realizar las evaluaciones correspondientes, conforme a los procedimientos establecidos en materia de investigación de aviación civil.

Ambas instituciones reiteraron su compromiso con la seguridad operacional, al tiempo que informaron que oportunamente se ofrecerán más detalles una vez concluyan las indagatorias y se determinen las causas del hecho.