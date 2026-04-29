Las intensas lluvias registradas en las últimas horas han dejado a su paso la noche de este miércoles inundaciones y daños materiales en varias comunidades del noroeste del país, afectando de manera directa a las provincias Dajabón, Montecristi y Santiago Rodríguez.

En Dajabón, al menos 20 barrios han resultado impactados por la crecida de cañadas y desbordamientos de ríos, lo que ha provocado que decenas de familias vean sus viviendas anegadas, obligándolas a sacar pertenencias en medio de la emergencia.

Comunitarios narran escenas de angustia al ver cómo el agua penetraba rápidamente en sus hogares, arrastrando ajuares y dejando a su paso lodo y destrucción. Algunos residentes aseguran que la situación se agravó en cuestión de minutos debido a la intensidad de las precipitaciones.

Mientras tanto, en Montecristi y Santiago Rodríguez también se reportan zonas inundadas, caminos intransitables y afectaciones a la agricultura, lo que incrementa la preocupación entre productores y familias de escasos recursos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/30/whatsapp-image-2026-04-29-at-102241-pm1-ad0c87ea.jpeg Río desbordado. (FUENTE EXTERNA)

Piden evitar cruzar afluentes crecidos

Las autoridades locales y organismos de socorro se mantienen en alerta, evaluando los daños y brindando asistencia a las familias afectadas. Se espera que en las próximas horas se ofrezcan cifras precisas sobre el impacto total de las precipitaciones.

Ante este panorama, autoridades hicieron un llamado a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y evitar cruzar ríos, arroyo y cañadas que presenten altos niveles de agua.