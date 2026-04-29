×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Inundaciones
Inundaciones

VIDEO | Lluvias provocan inundaciones y daños en Dajabón, Montecristi y Santiago Rodríguez

En Dajabón, al menos 20 barrios han resultado impactados por la crecida de cañadas y desbordamientos de ríos

    Las intensas lluvias registradas en las últimas horas han dejado a su paso la noche de este miércoles inundaciones y daños materiales en varias comunidades del noroeste del país, afectando de manera directa a las provincias Dajabón, Montecristi y Santiago Rodríguez.

    En Dajabón, al menos 20 barrios han resultado impactados por la crecida de cañadas y desbordamientos de ríos, lo que ha provocado que decenas de familias vean sus viviendas anegadas, obligándolas a sacar pertenencias en medio de la emergencia.

    Comunitarios narran escenas de angustia al ver cómo el agua penetraba rápidamente en sus hogares, arrastrando ajuares y dejando a su paso lodo y destrucción. Algunos residentes aseguran que la situación se agravó en cuestión de minutos debido a la intensidad de las precipitaciones.

    Mientras tanto, en Montecristi y Santiago Rodríguez también se reportan zonas inundadas, caminos intransitables y afectaciones a la agricultura, lo que incrementa la preocupación entre productores y familias de escasos recursos.

    RELACIONADAS
    Expandir imagen
    Infografía
    Río desbordado. (FUENTE EXTERNA)

    Piden evitar cruzar afluentes crecidos

    Las autoridades locales y organismos de socorro se mantienen en alerta, evaluando los daños y brindando asistencia a las familias afectadas. Se espera que en las próximas horas se ofrezcan cifras precisas sobre el impacto total de las precipitaciones.

    Ante este panorama, autoridades hicieron un llamado a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y evitar cruzar ríos, arroyo y cañadas que presenten altos niveles de agua.

    TEMAS -