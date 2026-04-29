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Más de 834 mil motoristas fueron fiscalizados en un año

También, en el 2025 fueron retenidas un total de 81,107 motocicletas

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    Más de 834 mil motoristas fueron fiscalizados en un año
    La sociedad pide atender la imprudencia de los motores. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVAREZ)

    La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) informó ayer que en el año 2025, la institución registró un total de 834,113 conductores de motocicletas fiscalizados a nivel nacional por diferentes faltas a la ley de tránsito.

    Según un comunicado de prensa, el año pasado también fueron retenidas 81,107 motocicletas, como resultado de violaciones a la normativa vigente, en acciones orientadas a preservar el orden y reducir los riesgos en las vías públicas.

    Estas fiscalizaciones responden a infracciones recurrentes que representan un alto peligro para la vida de conductores y peatones, entre ellas:

    • el no uso del casco protector
    • el tránsito por lugares prohibidos (aceras, túneles y elevados)
    • la circulación sin luces
    • falta de documentación reglamentaria
    • la participación en competencia de velocidad

    Las multas fueron para dar cumplimiento a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana.

    Vulnerables a siniestros viales

    La Digesett destacó que los motociclistas constituyen uno de los segmentos más vulnerables en los siniestros viales, por lo que estas intervenciones tienen un enfoque preventivo, orientado a reducir accidentes, lesiones y pérdidas humanas.

    La entidad exhortó a todos los conductores, especialmente a los motociclistas, a asumir una conducta responsable, respetar las señales de tránsito. 

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