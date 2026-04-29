Más de 834 mil motoristas fueron fiscalizados en un año
También, en el 2025 fueron retenidas un total de 81,107 motocicletas
La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) informó ayer que en el año 2025, la institución registró un total de 834,113 conductores de motocicletas fiscalizados a nivel nacional por diferentes faltas a la ley de tránsito.
Según un comunicado de prensa, el año pasado también fueron retenidas 81,107 motocicletas, como resultado de violaciones a la normativa vigente, en acciones orientadas a preservar el orden y reducir los riesgos en las vías públicas.
Estas fiscalizaciones responden a infracciones recurrentes que representan un alto peligro para la vida de conductores y peatones, entre ellas:
- el no uso del casco protector
- el tránsito por lugares prohibidos (aceras, túneles y elevados)
- la circulación sin luces
- falta de documentación reglamentaria
- la participación en competencia de velocidad
Las multas fueron para dar cumplimiento a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana.
Vulnerables a siniestros viales
La Digesett destacó que los motociclistas constituyen uno de los segmentos más vulnerables en los siniestros viales, por lo que estas intervenciones tienen un enfoque preventivo, orientado a reducir accidentes, lesiones y pérdidas humanas.
La entidad exhortó a todos los conductores, especialmente a los motociclistas, a asumir una conducta responsable, respetar las señales de tránsito.