El Minerd y la ADP condenan denuncia de agresión sexual a una estudiante en politécnico

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó hoy que activó los protocolos correspondientes e inició una investigación interna tras la denuncia de una agresión sexual contra una estudiante del Instituto Politécnico Víctor Estrella Liz (conocido como La Perito), ubicado en el Distrito Nacional.

Por el hecho se acusa al profesor Inocencio Lebrón Montero, quien permanece bajo custodia preventiva en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. La audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción la aplazaron para el próximo 2 de mayo, tras una petición de la defensa.

Según el Minerd, tras conocer la situación, se procedió a la recopilación de informes, la realización de entrevistas a las partes involucradas y la revisión de documentación interna del centro educativo.

Asimismo, la entidad informó que mantiene un levantamiento adicional en el plantel para garantizar una mayor objetividad en las indagatorias.

"De igual forma, se confirmó que la dirección del centro notificó oportunamente a las instancias superiores", refirió el Departamento de Comunicaciones del Minerd, además de reiterar su compromiso con el respeto al debido proceso, la protección de los derechos de la presunta víctima y su disposición de colaborar para el esclarecimiento de los hechos.

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En el centro

En conversación con este periódico, una persona que prefirió mantener el anonimato detalló que la administración de La Perito convocó hoy a una reunión con padres y tutores. Durante el encuentro, la Dirección de la institución habría pedido a los adultos hablar con sus hijos para que retiraran cualquier tipo de publicación relacionada con el caso, al alegar que la información es falsa.

Aun así, según la fuente, durante el conversatorio autoridades del instituto reconocieron que tenían conocimiento de que el profesor mantenía una relación con la estudiante, aunque aseguraron que ocurría fuera de la escuela.

De acuerdo con estas declaraciones, también se advirtió que, debido a que los estudiantes son menores de edad, los padres serían responsables ante la justicia si sus hijos comentan en redes sociales sobre la denuncia de agresión y otras relacionadas con supuestos casos de discriminación hacia el alumnado.

También se les advirtió que no se permitirán manifestaciones de los estudiantes en contra de la institución.

En la asamblea se encontraba un representante de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y otro de la Asociación de Padres, quienes, según la persona entrevistada, defendieron la labor de la Dirección.

Diario Libre puso a disposición el derecho a réplica del politécnico; sin embargo, al contactar al centro, este indicó que no comentará al respecto y que desconoce por qué y cómo se filtraron estas informaciones a los medios.

Rechazo

Mediante una nota de prensa, la ADP expresó su profunda preocupación ante la degradación social que impacta algunos espacios dentro del sistema educativo de la República Dominicana.

Menegildo de la Rosa, secretario de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la ADP, condenó la actitud antisocial, irresponsable y contraria a los valores que deben regir la labor docente. Asimismo, sostuvo que, ante un caso de esta naturaleza, debe garantizarse el debido proceso y respetarse la presunción de inocencia del docente acusado.

No obstante, afirmó que, en caso de comprobarse los hechos denunciados, debe recaer sobre el responsable todo el peso de la ley.

De la Rosa hizo un llamado a los ministerios de Educación y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología para fortalecer los criterios de admisión de quienes aspiran a profesionalizarse en la carrera docente y evitar que personas sin vocación, sin compromiso ético o con perfiles incompatibles con la misión educativa se conviertan en maestros.