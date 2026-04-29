Reconocen a la Dirección de Migración por excelencia en servicios al ciudadano
La modernización de procesos en la DGM busca garantizar derechos y optimizar el acceso a los servicios para la población
La Dirección General de Migración (DGM) informó este miércoles que obtuvo la mayor puntuación en la categoría de servicios al ciudadano del índice iTICge+i 2025, medición que evalúa el uso de las tecnologías de la información, gobierno electrónico e innovación en el sector público dominicano.
La institución señaló que la puntuación alcanzada responde a la implementación de herramientas digitales que facilitan los trámites migratorios, a las mejoras continuas en los protocolos de atención al usuario y al fortalecimiento de la gestión institucional a través de sistemas integrados de información.
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Impacto del reconocimiento en la gestión institucional
- Estas acciones han permitido elevar los estándares de calidad en cada punto de contacto con el ciudadano.
Este reconocimiento refleja el impacto de una gestión orientada a facilitar el acceso a los servicios, reducir tiempos de respuesta y optimizar la experiencia del usuario en todas las dependencias de la institución.
La Dirección General de Migración reafirmó su compromiso con la mejora continua, la innovación pública y el gobierno digital, manteniendo como prioridad la eficiencia, la transparencia y la calidad en el servicio que ofrece a la población nacional y extranjera en la República Dominicana.