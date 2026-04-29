Reconocen a la Dirección de Migración por excelencia en servicios al ciudadano

Fachada de la Dirección General de Migración (DGM). ( DIARIO LIBRE / ARCHIVOS )

La Dirección General de Migración (DGM) informó este miércoles que obtuvo la mayor puntuación en la categoría de servicios al ciudadano del índice iTICge+i 2025, medición que evalúa el uso de las tecnologías de la información, gobierno electrónico e innovación en el sector público dominicano.

La institución señaló que la puntuación alcanzada responde a la implementación de herramientas digitales que facilitan los trámites migratorios, a las mejoras continuas en los protocolos de atención al usuario y al fortalecimiento de la gestión institucional a través de sistemas integrados de información.

Impacto del reconocimiento en la gestión institucional

Estas acciones han permitido elevar los estándares de calidad en cada punto de contacto con el ciudadano.

Este reconocimiento refleja el impacto de una gestión orientada a facilitar el acceso a los servicios, reducir tiempos de respuesta y optimizar la experiencia del usuario en todas las dependencias de la institución.

La Dirección General de Migración reafirmó su compromiso con la mejora continua, la innovación pública y el gobierno digital, manteniendo como prioridad la eficiencia, la transparencia y la calidad en el servicio que ofrece a la población nacional y extranjera en la República Dominicana.