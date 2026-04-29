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protesta frente al palacio
protesta frente al palacio

Personas con discapacidad visual y padres de niños con TEA protestan por la reapertura de centro

La directora del Cecapci denuncia la dilación del proceso y la falta de garantías legales en la propuesta presentada

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    Personas con discapacidad visual y padres de niños con TEA protestan por la reapertura de centro
    Centro de Capacitación para Ciegos (Cecapci) exige a las autoridades la entrega de un local para continuar ofreciendo sus servicios a las personas con discapacidad visual. (DIARIO LIBRE / JOLIVER BRITO)

    Personas con discapacidad visual, estudiantes y padres de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), junto a familiares y miembros de la comunidad, iniciaron este miércoles una jornada de protesta pacífica por tiempo indefinido frente al Palacio Nacional.

    Los manifestantes demandan de una solución formal, seria y sostenible que garantice la reapertura del Centro de Capacitación para Ciegos (Cecapci), institución que lleva cuatro meses sin ofrecer sus servicios de manera regular.

    Asimismo, expresaron su preocupación debido a que, pese al tiempo transcurrido y a múltiples reuniones sostenidas con las autoridades, el proceso ha estado marcado por tácticas dilatorias y compromisos verbales sin una solución concreta.

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     Protesta de Cecapci frente al Palacio Nacional.
    Protesta de Cecapci frente al Palacio Nacional. (JOLIVER BRITO)
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    Protesta de Cecapci frente al Palacio Nacional.
    Protesta de Cecapci frente al Palacio Nacional. (JOLIVER BRITO)
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    Protesta de Cecapci frente al Palacio Nacional.
    Protesta de Cecapci frente al Palacio Nacional. (JOLIVER BRITO)
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    Protesta de Cecapci frente al Palacio Nacional.
    Protesta de Cecapci frente al Palacio Nacional. (JOLIVER BRITO)
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    Protesta de Cecapci frente al Palacio Nacional.
    Protesta de Cecapci frente al Palacio Nacional. (JOLIVER BRITO)
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      Detalles de la propuesta oficial y críticas recibidas

      • Señalan que, en el último momento, las autoridades presentaron una propuesta que consideran totalmente inaceptable e inviable.

      Dicha propuesta contempla asumir el pago del local por un año y, para 2027, trasladar el financiamiento de la institución desde el Conadis hacia el Ministerio de Educación, agregando un monto mayor al actualmente recibido para cubrir de forma permanente el alquiler.

      • Sin embargo, explican que esta propuesta no constituye una solución real, ya que las autoridades no pueden garantizar algo que no depende completamente de ellas.

      Destacan que los cambios de funcionarios dentro del gobierno podrían modificar cualquier compromiso verbal, lo que impide confiar en promesas que no estén formalmente aseguradas.

      TEMAS -

        Estudiante de Comunicación Social en la Universidad Católica Santo Domingo.