Tratado con España permitirá a RD rastrear redes delictivas y recuperar bienes ilícitos

Minitra de Interior y Policía, Faride Raful junto a ministro de interior español, Fernando Grande-Marlaska Gómez, ( FUENTE EXTERNA )

En lo que se perfila como una ofensiva contra las estructuras delictivas que operan entre el Caribe y Europa, la República Dominicana y España firmaron un tratado de cooperación que establece una unidad de inteligencia compartida para golpear del crimen organizado y la delincuencia.

El acuerdo, suscrito este miércoles por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y su homólogo español, Fernando Grande-Marlaska Gómez, no solo busca perseguir lo ilícito, sino anticiparlo.

El tratado habilita, la ejecución de investigaciones conjuntas y el intercambio de informaciones y datos para cerrar el cerco al narcotráfico, la trata de personas y el lavado de activos. Además de delitos financieros, ciberdelincuencia, violencia doméstica y de género, el robo, tráfico de vehículos, así como el uso ilegal y la falsificación de documentos.

Golpe al patrimonio ilícito

Uno de los pilares de mayor impacto del convenio es la recuperación de activos.

Las autoridades de ambos países podrán ejecutar un golpe económico a las estructuras criminales mediante la identificación y recuperación de bienes y activos obtenidos de forma ilícita en cualquiera de los dos territorios, eliminando la posibilidad de que el dinero sucio generado en suelo dominicano encuentre refugio o legitimación en territorio español, y viceversa.

Este enfoque de "asfixia económica" se complementa con una vigilancia estricta sobre la ciberdelincuencia y la falsificación de documentos, herramientas predilectas de las redes transnacionales para operar bajo el radar de las autoridades.

El acto de firma se realizó en la sede de la Policía Nacional, donde Grande-Marlaska junto a Raful fueron recibidos por el director de la uniformada, Modesto Cruz Cruz.

Durante el encuentro, se discutió cómo el modelo de tecnificación español puede servir de catalizador para la modernización de los protocolos operativos y de investigación en la República Dominicana.

""Hoy damos un paso más en el fortalecimiento de nuestra alianza en materia de seguridad, incorporando un nuevo marco jurídico que refuerza los mecanismos de colaboración y promueve el intercambio de información, la asistencia técnica y la formación"" Fernando Grande-Marlaska Ministro interior español “

En tanto, la ministra Faride destacó que este tratado busca hacer frente a la realidad criminal QUE exige más capacidad y eficiencia.

Presencia Diplomática

En el acto estuvo la embajadora española, Lorea Arribalzaga Ceballos, consolidando una alianza que, en palabras de los ministros, convierte la distancia geográfica entre ambos países en una "frontera compartida de seguridad". Con puntos clave como:

La inteligencia en Tiempo Real: Intercambio de perfiles criminales sin las dilaciones de la burocracia tradicional.

Investigaciones de Campo: Agentes de ambos países podrán colaborar en casos que afecten las dos jurisdicciones.

* Rastreo Digital: Especialistas en ciberseguridad enfrentarán las estafas y la extorsión transatlántica.

* Freno a la Trata: Protocolos de rescate inmediato para víctimas de redes de explotación humana.