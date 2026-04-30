La propuesta del Ministerio de Educación a reclamos del Centro de Capacitación para Ciegos

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) aseguró que mantiene abiertos espacios de diálogo con representantes del Centro de Capacitación para Ciegos (Cecapci), en medio de las protestas que realiza esa institución en Santiago en reclamo de un acuerdo más favorable para el alquiler de un nuevo local.

La entidad indicó que estos acercamientos buscan atender las inquietudes del centro y procurar soluciones viables dentro del marco legal, garantizando la continuidad de los servicios que ofrece a personas con discapacidad visual.

Aseguró que Cecapci recibe una subvención anual de RD$2,200,000 consignada en el Presupuesto General del Estado, destinada a respaldar sus programas, proyectos y gastos operativos.

Acciones del Ministerio de Educación para apoyar a Cecapci

Además, el Minerd destacó que la organización cuenta con el apoyo de 42 colaboradores, entre docentes y profesionales de la salud, asignados a través de los ministerios de Educación y Salud Pública.

Según el Ministerio, durante los encuentros con la directiva del centro se han presentado diversas propuestas que, hasta el momento, no han sido acogidas por la institución. Estas iniciativas, precisó, han sido formuladas conforme a la normativa vigente, especialmente en lo relativo a los contratos de alquiler.

Entre las alternativas planteadas figura la formalización de un convenio integral bajo el esquema de Asociación Sin Fines de Lucro (ASFL), como vía para canalizar el apoyo institucional.

Asimismo, el Minerd propuso un plan de trabajo dividido en tres fases. En el corto plazo, contempla la contratación del alquiler del local, la cobertura del personal pedagógico sin límite de tiempo y la presentación de un proyecto por parte de Cecapci para su eventual inclusión en el presupuesto del año 2027.

Se prevé la evaluación del proyecto, su posible aprobación y el traslado del mismo del Conadis al Minerd. También se contempla un aumento de la subvención para cubrir el alquiler, el personal docente, materiales y apoyo técnico para fortalecer las áreas educativa y de atención integral.

Cecapci mantiene protestas

Sin embargo, la directora de Cecapci, Ana García, afirmó que, al tercer día de protestas, no han recibido una respuesta concreta por parte de las autoridades educativas.

La representante del centro reiteró que exigen una propuesta más adecuada para el alquiler de un nuevo local, específicamente un contrato de al menos tres años, y rechazó la posibilidad de un acuerdo verbal de solo un año.

"No hemos recibido aún ninguna respuesta por parte del Ministerio. Estas autoridades están muy prepotentes, principalmente las autoridades del Ministerio de Educación. Ellos están apostando al cansancio de nosotros", afirmó García.

Agregó que el senador por la provincia Santiago, Daniel Rivera, ha estado mediando para agilizar el proceso, aunque insistió en que la solución final depende del Ministerio de Educación.