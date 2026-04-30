Centro para ciegos exige contrato de alquiler por tres años al Ministerio de Educación

Protesta de Cecapci en las afueras del Palacio Ncional. ( DIARIO LIBRE / JOLIVER BRITO )

La directora del Centro de Capacitación para Ciegos (Cecapci), Ana García, expresó que, al tercer día de protestas de la institución que preside, aún no han tenido respuesta de las autoridades del Ministerio de Educación.

Recordó que se encuentran exigiendo una propuesta más adecuada sobre el alquiler de un nuevo local para el trabajo que realiza el centro.

Dijo que quieren firmar un contrato de al menos tres años para un nuevo establecimiento, pero que se niegan a aceptar un acuerdo verbal de solo un año, como está proponiendo el ministerio.

"No hemos recibido aún ninguna respuesta por parte del Ministerio. Estas autoridades están muy prepotentes, principalmente las autoridades del Ministerio de Educación. Ellos están apostando al cansancio de nosotros", afirmó García.

Aseguró, además, que existen autoridades como el senador por la provincia Santiago, Daniel Rivera, que están intercediendo por ellos para ver si se agiliza el proceso, pero que, en última instancia, depende del Ministerio que se resuelva la situación o no.

"Ellos sienten que nosotros los estamos desafiando y que debíamos someternos a lo que ellos nos propusieron" Ana García Directora del Centro de Capacitación para Ciegos. “

Desmiente al Ministerio de Educación

Esta semana, Pedro Pablo Marte, director de la Regional 08 del Ministerio de Educación, compartió un video en su página de Facebook, donde expresó que el Ministerio está al tanto de la situación y afirmó que tienen el dinero para alquilar un nuevo local inmediatamente.

Ante esto, la directora García afirmó que eso no es cierto y que, según sus palabras, Pablo Marte actuó por presión y no porque realmente exista una solución.

"Eso es mentira. Si eso hubiese sido así, nosotros no estuviéramos aquí. Pienso que Pedro Pablo actuó bajo presión, y lo digo con toda responsabilidad, él actuó bajo presión de las autoridades del Ministerio de Educación. Él más que nadie sabe el trabajo que nosotros hacemos", aseguró García.

Asimismo, dijo que a Cecapci no se le ha hecho una propuesta formal, como afirmó Pedro Pablo Marte.

En ese mismo tenor, señaló que le preguntó a Pablo Marte en qué parte de la Ley de Compras y Contrataciones (Ley 47-25) se establece que el Estado solo puede alquilar por un año, ya que él aseguró que no pueden hacerlo por más tiempo.

Según afirmó García, la ley permite al Estado alquilar por cuatro y hasta seis años.

Pide intervención del presidente

"Estamos pidiendo la intervención del presidente y la vicepresidenta, que son los únicos que pueden ofrecer compromiso a largo plazo porque ellos fueron elegidos por un período de cuatro años", aseguró García.

Afirmó que los ministros, como el actual ministro de Educación, Luis Manuel de Camps, son designados por decreto y, de la misma manera, pueden ser destituidos, lo cual implica que cualquier compromiso que asuman puede perder vigencia una vez dejen el cargo.