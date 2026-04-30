Someterán a conductor de camión que desobedeció orden de alto y colisionó con unidad de la Digesett

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) informó que puso a disposición de la justicia al conductor de un camión que desobedeció reiteradas órdenes de alto emitidas por agentes de la institución, acción que culminó con la colisión con una unidad oficial.

El consultor jurídico de la entidad, Valentín Oviedo de los Santos, indicó que el conductor incurrió en múltiples violaciones a la Ley 63-17, entre ellas la desobediencia a las señales de la autoridad de tránsito, al no acatar los llamados de pare realizados en varias ocasiones por los agentes actuantes.

Asimismo, Oviedo de los Santos agregó que este tipo de conducta en las vías representa un grave riesgo para la seguridad vial y la integridad de los ciudadanos, por lo que el conductor del camión fue puesto a disposición del Ministerio Público para los procedimientos legales correspondientes.

Riesgos y exhortaciones para la seguridad vial

La Digesett exhortó a todos los conductores a respetar las señales y disposiciones de los agentes de tránsito, como parte del compromiso de garantizar vías más seguras para todos.