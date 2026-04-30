Consejo Consultivo de la Lotería Nacional respalda decreto 197-26 para regular bancas

El Consejo Consultivo de la Lotería Nacional expresó su respaldo al decreto 197-26, emitido por el presidente Luis Abinader, al considerar que constituye una herramienta clave para avanzar en la regulación de las bancas de lotería y otros juegos de azar en la República Dominicana.

El organismo, integrado por el arzobispo Francisco Osoria, monseñor Jesús Castro, Bernardo Vega, Federico Lalane, Efraín Castillo, Rafael Acevedo, Juan Batlle y Frank Valdez, reiteró su apoyo a la medida, señalando que responde a una demanda de la sociedad dominicana y a la necesidad de ordenar un sector con debilidades históricas en su supervisión.

De acuerdo con reportes publicados, el decreto 197-26 forma parte de los esfuerzos del Gobierno para culminar el Plan de Regularización de Bancas de Lotería, una iniciativa orientada a depurar registros, frenar la proliferación irregular de puntos de apuestas y fortalecer los mecanismos de control estatal sobre esta actividad.

El Consejo Consultivo indicó que ha estado involucrado en este proceso como parte de su rol asesor, destacando que la disposición presidencial permite avanzar hacia una mayor transparencia y legalidad en el sector de juegos de azar, cuyo crecimiento desordenado ha sido objeto de cuestionamientos en los últimos años.

Asimismo, según ha reseñado Diario Libre, las autoridades buscan con esta normativa garantizar condiciones más equitativas para los operadores que cumplen con la ley, al tiempo que se establecen reglas más claras para el funcionamiento de las bancas.

El Consejo subrayó que la regulación efectiva del sector no solo responde a criterios administrativos, sino que también tiene implicaciones sociales, al contribuir con la organización de una actividad económica de amplio impacto en la población.

La integración de entidades claves

El organismo estará conformado por un representante del Ministerio de Hacienda y Economía, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII); el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic), el administrador de la Lotería Nacional, dos miembros de su Consejo Consultivo, un delegado de Federación Nacional de Bancas de Lotería (Fenabanca), un representante de los concesionarios, uno de la Asociación de Bancas de Apuestas Deportivas, otro de la Comisión Hípica Nacional, un representante de la Asociación de Casinos de Juegos y el Arzobispo Coadjutor monseñor Carlos Tomás Morel Diplán.