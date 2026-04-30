Migración detiene a 1,964 indocumentados y deporta a 1,959

La Dirección General de Migración (DGM) informó este jueves que detuvo a 1,964 personas en condición migratoria irregular y deportó a otras 1,959 durante operativos de interdicción migratoria realizados los días martes 28 y miércoles 29 de abril en distintas provincias del país.

De acuerdo con una nota de prensa, las acciones fueron ejecutadas de manera conjunta con organismos de seguridad y fuerzas militares, como parte de los operativos desplegados a nivel nacional.

La institución indicó que en las últimas 48 horas se realizaron 314 interdicciones en Santo Domingo, San Cristóbal y Monte Plata; 95 en Santiago de los Caballeros; 106 en La Vega, Duarte, Nagua, Sánchez Ramírez y Bonao; 18 en Espaillat y Hermanas Mirabal; 55 en Mao y Santiago Rodríguez; 41 en Hato Mayor y El Seibo; 113 en La Altagracia, La Romana y San Pedro de Macorís, y 40 en Azua, Peravia y San José de Ocoa.

Asimismo, reportó 63 detenciones en Barahona, 88 en Puerto Plata, 59 en Montecristi, 81 en Dajabón, 90 en Elías Piña, 36 en San Juan de la Maguana, 90 en Independencia (Jimaní), 41 en Bahoruco y 146 en Pedernales, "como parte del reforzamiento de las operaciones en la zona fronteriza".

Migración destacó que la coordinación interinstitucional permitió, además, recibir 573 personas entregadas por organismos de seguridad, entre ellos el Ejército de República Dominicana (ERD), la Policía Nacional y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront).

En cuanto a las deportaciones, la entidad explicó que las 1,959 personas procesadas fueron repatriadas a través de los puestos de control fronterizo de Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales.