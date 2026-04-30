Faride Raful apuesta por "alianza real" entre sectores para enfrentar drogas

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful (centro) durante ( FUENTE EXTERNA )

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirmó que la respuesta al fenómeno de las drogas requiere una "alianza real, estratégica y sostenida" entre el sector público y el sector privado, al participar en un foro internacional celebrado en Punta Cana.

Durante la IV Reunión Anual del Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en políticas de drogas (Copolad III), la funcionaria sostuvo que enfrentar los desafíos del crimen organizado demanda un enfoque integral que combine prevención, control y cooperación internacional.

El encuentro, realizado con delegaciones de más de 40 países, permitió fortalecer la coordinación frente a retos comunes como la expansión de sustancias sintéticas, el aumento del consumo problemático y el impacto del narcotráfico en la seguridad ciudadana.

Raful enfatizó la importancia de la corresponsabilidad entre el sector público y el privado para limitar el accionar de las economías ilícitas, al considerar que ambos actores deben participar de manera activa en la construcción de respuestas más efectivas.

En el marco de la reunión se abordaron temas como el fortalecimiento de los sistemas de información y alerta temprana, la prevención basada en evidencia y la lucha contra el crimen organizado, con miras a consolidar políticas públicas más efectivas, humanas y sostenibles.