×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Narcotráfico
Narcotráfico

Faride Raful apuesta por "alianza real" entre sectores para enfrentar drogas

Foro abordó expansión de sustancias y el crimen organizado

    Expandir imagen
    Faride Raful apuesta por "alianza real" entre sectores para enfrentar drogas
    La ministra de Interior y Policía, Faride Raful (centro) durante (FUENTE EXTERNA)

    La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirmó que la respuesta al fenómeno de las drogas requiere una "alianza real, estratégica y sostenida" entre el sector público y el sector privado, al participar en un foro internacional celebrado en Punta Cana. 

    Durante la IV Reunión Anual del Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en políticas de drogas (Copolad III), la funcionaria sostuvo que enfrentar los desafíos del crimen organizado demanda un enfoque integral que combine prevención, control y cooperación internacional.

    El encuentro, realizado con delegaciones de más de 40 países, permitió fortalecer la coordinación frente a retos comunes como la expansión de sustancias sintéticas, el aumento del consumo problemático y el impacto del narcotráfico en la seguridad ciudadana.

    Raful enfatizó la importancia de la corresponsabilidad entre el sector público y el privado para limitar el accionar de las economías ilícitas, al considerar que ambos actores deben participar de manera activa en la construcción de respuestas más efectivas.

    En el marco de la reunión se abordaron temas como el fortalecimiento de los sistemas de información y alerta temprana, la prevención basada en evidencia y la lucha contra el crimen organizado, con miras a consolidar políticas públicas más efectivas, humanas y sostenibles.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.