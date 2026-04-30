Detienen tres personas por fraude electrónico en Santiago y San Cristóbal
Katherine Lisbeth Jáquez González fue arrestada tras recibir más de RD$2 millones en su cuenta bancaria
La Dirección de Área de la Policía Cibernética, adscrita a la Dirección Central de Investigación (Dicrim), informó el arresto por separado de tres personas vinculadas a presuntos delitos de fraude electrónico cometidos en las provincias Santiago y San Cristóbal.
En un primer caso, mediante la orden judicial No. 2026-AJ0030032, fue detenida en Santiago, Katherine Lisbeth Jáquez González, acusada de recibir en su cuenta bancaria RD$2,576,853.
- El dinero habría sido transferido de manera ilícita tras el acceso no autorizado a una entidad deportiva.
En una segunda intervención, agentes policiales arrestaron en flagrante delito a Luis Eduardo Noboa Rodríguez, cuando intentaba retirar RD$245,700 en una sucursal bancaria ubicada en un centro comercial de San Cristóbal. Las autoridades indican que el monto habría sido obtenido mediante una transferencia fraudulenta.
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Acciones oficiales y compromiso contra el cibercrimen
Asimismo, fue detenido Roalmin Rivera Figuereo, señalado por la Policía como la persona que presuntamente habría reclutado a Noboa Rodríguez para realizar el retiro del dinero.
- Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
La Policía Nacional reiteró su compromiso de continuar enfrentando el cibercrimen y reforzando la seguridad digital en el país.