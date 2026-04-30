El alcalde de Villa Vásquez, Jenrry Castro, instó a la población a asumir su responsabilidad en el manejo de los desechos, al advertir que la contaminación que afecta al río Yaque del Norte es consecuencia directa de prácticas ciudadanas inadecuadas.

El ejecutivo municipal sostuvo que la acumulación de botellas, plásticos y otros residuos en el afluente refleja la falta de compromiso individual con el medio ambiente.

"Eso no lo tiró el río, lo tiramos nosotros", expresó, al recalcar que cada desperdicio arrojado en calles y carreteras termina impactando los cuerpos de agua.

Castro enfatizó en un video que el problema no puede seguir atribuyéndose únicamente a factores externos, como las lluvias o las deficiencias en los servicios públicos, sino que debe reconocerse la responsabilidad de cada ciudadano en la generación de desechos.

Entiende que el país necesita un cambio de actitud frente al manejo de la basura.

"No podemos seguir actuando como si este problema no fuera nuestro", afirmó.

El alcalde explicó que, especialmente en tiempos de lluvia, los residuos son arrastrados desde distintas localidades (Jarabacoa, Santiago y otras demarcaciones por donde atraviesa el Yaque del Norte) hasta zonas como Villa Vásquez, a cientos de kilómetros, lo que obliga a mantener brigadas trabajando de manera continua en la limpieza del río. Así ocurrió esta semana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/01/b233d1a6-e883-4eef-90e6-087db6383f02-482d731a.jpg Plásticos que arrastró el río Yaque del Norte hasta Castañuelas, en la provincia Montecristi. (FUENTE EXTERNA)

Propuesta de educación ambiental

Ante esta realidad, propuso fortalecer la educación ambiental mediante una campaña nacional permanente, liderada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que involucre a todos los sectores de la sociedad.

Jenrry Castro hizo el llamado a raíz de la gran cantidad de plásticos que arrastra el río Yaque del Norte a su paso por Villa Vásquez, Castañuelas y otras comunidades de Montecristi.