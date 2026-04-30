Rehabilitación supera metas en 2025 con más de 1.8 millones de servicios ofrecidos

Celebración de la 62ª Asamblea Ordinaria de Miembros, la Asociación Dominicana de Rehabilitación. ( FUENTE EXTERNA )

En el marco de su 62ª Asamblea Ordinaria de Miembros, la Asociación Dominicana de Rehabilitación presentó este jueves los resultados de su gestión 2025, destacando un crecimiento sostenido en la atención, el fortalecimiento institucional y su enfoque en las poblaciones más vulnerables.

Durante el año, la entidad facilitó 1,857,375 servicios de rehabilitación, impactando 119,925 personas, de las cuales un 56 % acudió por primera vez. La cifra representa más de 60,500 servicios adicionales respecto a 2024 y un cumplimiento del 97 % de la meta institucional.

Atención y programas destacados

En cuanto a la atención, casi el 82 % de los pacientes recibió servicios de medicina de rehabilitación, siendo la terapia física la más demandada, con un 49.6 % de las atenciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/30/whatsapp-image-2026-04-30-at-31501-pm-21d8b039.jpeg 62ª Asamblea Ordinaria de Miembros, la Asociación Dominicana de Rehabilitación. (FUENTE EXTERNA)

Asimismo, el programa de Intervención Temprana, dirigido a niños de hasta seis años, concentró el 8.72 % de los servicios, evidenciando un aumento en la detección oportuna de condiciones en la niñez.

Los menores de cinco años representaron el 20.9 % de los atendidos, mientras que los adultos mayores alcanzaron el 8.9 % y los jóvenes entre 18 y 35 años el 12.79 %. Un dato relevante es que el 16.7 % de los pacientes no cuenta con seguro médico.

Para responder a esta realidad, la institución otorgó 101,037 facilidades de acceso mediante exoneraciones parciales y totales, beneficiando al 58.5 % de los usuarios. Dentro de estas medidas, la exoneración del copago registró un incremento de 4.7 % en comparación con el año anterior.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/30/whatsapp-image-2026-04-30-at-31500-pm-9c986ad0.jpeg 62ª Asamblea Ordinaria de Miembros, la Asociación Dominicana de Rehabilitación. (FUENTE EXTERNA)

Alcance comunitario y educación

Como parte de su labor extramuros, Rehabilitación llevó a cabo 739 operativos y jornadas comunitarias en todo el país, ofreciendo 40,331 atenciones gratuitas a más de 15,000 personas.

De estos servicios, el 40.4 % correspondió a consultas médicas y estudios, el 39.9 % a entrega de medicamentos y el 22.3 % a servicios propios de la institución. La región norte concentró el 56.4 % de las intervenciones, seguida por el sur con 29.8 %.

En el área educativa, los siete Centros de Atención Multidimensional cerraron el año con 506 estudiantes en educación especial y 80 en programas de formación laboral.

En materia de inserción laboral, se ofrecieron 396 servicios formativos, destacándose la capacitación vocacional y el emprendimiento, que representaron el 36 %. Como resultado, 84 personas lograron integrarse al mercado productivo, ya sea mediante empleos formales o iniciativas propias.

Apoyo técnico e infraestructura

En 2025 se entregaron 1,089 ayudas técnicas, incluyendo 750 sillas de ruedas y 73 prótesis, gracias al respaldo de aliados internacionales. Paralelamente, se fabricaron 406 prótesis, 5,727 ortesis y 17,750 calzados especializados.

En el ámbito de infraestructura, el gobierno encabezado por Luis Abinader aportó 43.5 millones de pesos, permitiendo concluir obras en Barahona y avanzar en Hato Mayor. Para 2026, se sumaron 50 millones adicionales destinados a nuevas instalaciones y fortalecimiento de servicios.

Recaudación histórica

El tradicional sorteo benéfico de diciembre alcanzó una cifra récord de 18 millones de pesos, impulsado por una renovada estrategia de mercadeo y el respaldo ciudadano.

Con estos resultados, la Asociación Dominicana de Rehabilitación reafirma su rol como pilar en la atención a personas con discapacidad en el país, consolidando su compromiso de seguir ampliando el acceso a servicios de calidad en todo el territorio nacional.