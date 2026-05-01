Presidente del Grupo Diario Libre recibe la visita de Sergio Roitberg

Aníbal de Castro recibe un ejemplar del nuevo libro de Sergio Roitberg, fundador y presidente de Newlink. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

El presidente de Grupo Diario Libre, Aníbal de Castro, recibió la visita de Sergio Roitberg, fundador y CEO de la consultora internacional Newlink, donde hizo entrega de su más reciente libro "Somos otros".

En el encuentro sostenido en Diario Libre, el reconocido estratega en comunicación y reputación conversó con De Castro sobre los ejes centrales de su obra de 202 páginas publicada en 2025 bajo el sello de Penguin Random House, que aborda la transformación de la humanidad tras la pandemia del COVID-19 y la entrada en la era del unknown (lo desconocido).

Con la era del "unknown": Roitberg argumenta que "entramos en una etapa de desconocimiento e incertidumbre constante".

El autor abarcó puntos de la transformación digital y humana y un análisis de la incursión en el mundo de la Inteligencia Artificial que ha acelerado los cambios en las organizaciones y en la vida cotidiana.

A juicio de Roitberg, el aislamiento cambió el "ADN" social y esto traspasó al mundo laboral. Los vínculos y la comunicación cambiaron la forma de conectarse.

El fundador de la firma internacional Newlink describió en el libro el paso del empleo como un lugar físico a transformarse en una actividad basada en redes y propósitos comunes.

El texto también reflexiona sobre la transformación sociocultural y personal que vive la humanidad en los últimos años.

"Éramos otros antes de la pandemia y vamos a ser otros cuando salgamos", afirmó recientemente el escritor durante el lanzamiento del libro "Somos otros" en el país. Subrayó que el proceso de creación tardó más de cuatro años.

Durante ese período, realizó más de cien entrevistas, muchas de las cuales no llegaron a formar parte del resultado final. Entre los principales impactos de la crisis sanitaria, Roitberg señala una mayor capacidad de adaptación social, un incremento en la colaboración y una aceleración sin precedentes en los procesos científicos y tecnológicos. Roitberg da las claves, basada en su experiencia, para gestionar la incertidumbre.

Más del autor Con "Somos otros", el especialista argentino de 61 años se ha embarcado en una gira de presentaciones que incluyen RD y México. Sergio Roitberg, CEO y fundador de Newlink, lidera la expansión internacional de la firma desde 1998. Con experiencia como periodista en CNN y CBS, desarrolló Orbital Thinking, modelo que impulsa a organizaciones a transformar desafíos en oportunidades.