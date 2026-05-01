Autoridades supervisan zona fronteriza y plantean ampliar muro; anuncian mejoras en pista aérea

El ministro de Defensa, Carlos Fernández Onofre, realiza recorrido por la pista aérea militar en zona fronteriza. ( FUENTE EXTERNA )

Tras un reciente incidente en una pista aérea militar, el ministro de Defensa, Carlos Fernández Onofre, anunció que por disposición del presidente de la República se realizará un levantamiento técnico para intervenir de manera inmediata esa instalación estratégica de la Fuerza Aérea.

"Vamos a tomar medidas de inmediato para mejorar esta pista, que es clave para nuestras operaciones", afirmó el funcionario, al referirse al accidente ocurrido recientemente en la zona.

Las declaraciones se producen en el marco de un recorrido oficial por la línea fronteriza encabezado también por el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, junto a altos mandos militares.

Paliza explicó que la jornada incluyó un amplio trayecto desde Pedro Santana hasta Guayajayuco, pasando por distintos puntos de la frontera norte, con el objetivo de identificar necesidades en materia de seguridad, infraestructura y desarrollo.

Evaluación y mejoras en la frontera norte

"Estamos evaluando puntos críticos que debemos fortalecer. La meta es tener una frontera mejor desarrollada, más vigilada y con mayor presencia institucional", expresó.

Durante el recorrido, las autoridades abordaron iniciativas como la posible instalación de un puente en Guayajayuco, mejoras en el intercambio comercial en la zona de Tiroli (Tylori) y la ampliación del muro fronterizo, especialmente en el norte del país, donde —según indicaron— ha mostrado avances significativos.

Aunque no se ofrecieron detalles específicos sobre todas las medidas, por razones de seguridad, Paliza adelantó que se contemplan nuevas acciones de vigilancia y fortalecimiento de los cuerpos castrenses a lo largo de toda la franja limítrofe.

El funcionario aprovechó para destacar la labor de los militares apostados en la frontera.

"Es importante reconocer el esfuerzo de los hombres y mujeres uniformados que, con gran valor, protegen nuestra soberanía e integridad territorial en cada destacamento y puesto de control", sostuvo.

El recorrido forma parte de una serie de acciones del Gobierno orientadas a reforzar la seguridad nacional y mejorar las condiciones de desarrollo en las comunidades fronterizas.