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Fondo Fiduciario Haití
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República Dominicana formaliza aporte de US$10 millones al fondo en Haití contra las bandas

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, entregó la contribución al Fondo Fiduciario de la ONU para Haití

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    República Dominicana formaliza aporte de US$10 millones al fondo en Haití contra las bandas
    El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, y el secretario general adjunto de las Naciones Unidas para el Apoyo Operacional, Atul Khare. (FUENTE EXTERNA)

    El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, hizo entrega personal este viernes al secretario general adjunto de las Naciones Unidas para el Apoyo Operacional, Atul Khare, de la comunicación oficial mediante la cual República Dominicana formaliza su contribución al Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para el apoyo a la Fuerza de Supresión de Bandas (GSF) en Haití.

    A través de una nota de prensa, se notificó el aporte de diez millones de dólares estadounidenses, a ser canalizados directamente al Fondo Fiduciario como contribución para el 2026.

    • Asimismo, la comunicación reafirma la disposición de República Dominicana de continuar respaldando estos esfuerzos, con el compromiso de realizar un aporte adicional de diez millones de dólares estadounidenses en el año 2027.
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    Durante el encuentro, el canciller Álvarez, acompañado del embajador Wellington Bencosme, representante permanente de República Dominicana ante las Naciones Unidas, reiteró "la firme convicción del Gobierno del presidente Luis Abinader de acompañar de manera decidida los esfuerzos de la comunidad internacional en favor de la estabilidad, la seguridad y el desarrollo de Haití, en el entendido de que la paz duradera en la nación vecina constituye una prioridad estratégica para República Dominicana y para la región en su conjunto".

    Agradece solidaridad de RD

    Por su parte, el secretario general adjunto, Atul Khare, agradeció la solidaridad y el liderazgo demostrados por República Dominicana, y destacó el valor de contribuciones como esta para el funcionamiento efectivo del Fondo Fiduciario y, en última instancia, para el cumplimiento del mandato confiado por el Consejo de Seguridad.

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