Idoppril inaugura nuevo módulo en Verón, Punta Cana

La entidad busca seguir fortaleciendo la protección de los trabajadores dominicanos y garantizar un acceso más ágil a los beneficios del sistema. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril) inauguró un nuevo módulo de atención en Verón, Punta Cana, como parte de su estrategia para acercar sus servicios a los trabajadores y fortalecer la respuesta en materia de riesgos laborales en la provincia La Altagracia.

Durante el acto, el director ejecutivo de la entidad, Agustín Burgos, informó que desde abril de 2025 hasta la fecha se han incorporado 32,300 nuevos afiliados en la provincia, lo que atribuyó al crecimiento sostenido del Seguro de Riesgos Laborales (SRL) y a los esfuerzos por ampliar la cobertura en el país.

En cuanto a la gestión de casos, la institución indicó que en los últimos 12 meses se han registrado 7,026 notificaciones de accidentes laborales en La Altagracia. De ese total, 5,006 fueron calificadas y aprobadas, permitiendo a los trabajadores acceder a las prestaciones correspondientes.

Acciones de la autoridad para mejorar la atención en La Altagracia

Respecto a enfermedades profesionales, se reportaron 33 casos en el mismo período, de los cuales 26 fueron aprobados, según detalló Burgos, quien destacó el rigor técnico en la evaluación de cada expediente.

La apertura del módulo en Verón responde a la política de descentralización del Idoppril, con el objetivo de reducir tiempos de respuesta, mejorar la atención y promover una mayor cultura de prevención en los centros de trabajo.

Con esta iniciativa, la entidad busca seguir fortaleciendo la protección de los trabajadores dominicanos y garantizar un acceso más ágil a los beneficios del sistema.