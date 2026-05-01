RD registra 17,552 denuncias por violencia de género este año

Durante el período enero-marzo de 2026, en República Dominicana se registraron 17,552 denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, según las estadísticas arrojadas en el reciente informe de la Dirección Nacional contra la Violencia de Género del Ministerio Público.

El documento revela que Santo Domingo se posiciona como la provincia con mayor registro de denuncias, acumulando un total de 5,766 casos. Esto evidencia una alta incidencia de situaciones que requieren atención y seguimiento por parte de las autoridades, en comparación con el resto de las demarcaciones del país.

Le siguen San Cristóbal con 1,286 denuncias y Santiago con 1,252, consolidándose como los territorios con mayor incidencia. Estas cifras reflejan el peso poblacional y la dinámica urbana de estas demarcaciones.

En la región Este, los datos evidencian niveles importantes en La Altagracia, que alcanza 867 denuncias, seguida de San Pedro de Macorís con 523 y La Romana con 438.

Otras provincias de esta zona, como Hato Mayor (358), El Seibo (112) y Monte Plata (209), presentan cifras más moderadas, pero igualmente relevantes dentro del contexto regional.

En el Cibao, además de Santiago, sobresalen Puerto Plata con 830 denuncias y Duarte con 520. Les siguen La Vega (448), Sánchez Ramírez (359) y Monseñor Nouel (347). En contraste, provincias como Valverde (294), Espaillat (252), Santiago Rodríguez (108) y Dajabón (129) registran menores niveles de denuncias.

Por su parte, en el sur del país se observa una variabilidad significativa. San Juan reporta 515 denuncias, mientras que Barahona alcanza 459. Otras provincias como Azua (259), Peravia (262) y San José de Ocoa (87) presentan cifras intermedias o bajas.

Finalmente, Bahoruco (107), Elías Piña (106), Independencia (69) y Pedernales (101) se ubican entre las provincias con menor cantidad de denuncias registradas.

¿Cuál es la tipología y perfil de la violencia reportada?

La mayor carga operativa del sistema recae en los delitos de violencia intrafamiliar, los cuales representan el 52.49 % de las denuncias a nivel nacional.

"Si sumamos a este dato el 36.94 % de los casos de violencia de género, se observa que prácticamente 9 de cada 10 denuncias (89.43 %) corresponden a estas dos clasificaciones", indica el informe.

El 10.57 % restante agrupa las vulneraciones tipificadas estrictamente como delitos sexuales.

El documento indica que el mes con mayor cantidad de registros es enero, con 6,341 denuncias, seguido de marzo, que presenta 6,142.

Asimismo, los días de mayor frecuencia son los lunes, con alrededor del 31 %, seguidos de los martes con el 20 %, lo que indica un mayor flujo de registro al inicio de la semana y ofrece una visión clara de la carga de trabajo en las unidades.

Incidencia por género y grupos de edad

El análisis de la violencia de género evidencia una marcada desigualdad en los roles de victimarios y víctimas. Los hombres concentran la mayoría de los casos como agresores, mientras que las mujeres continúan siendo las principales afectadas.

Al examinar la distribución por grupos etarios, se observa que tanto víctimas como victimarios se concentran principalmente en el rango de 18 a 35 años, con un 48.31 % y 52.40 %, respectivamente.

A este grupo le sigue el segmento de 36 a 45 años, lo que indica que la violencia de género se produce mayormente entre adultos jóvenes y personas en edad productiva (18–45 años).

Esto confirma la persistencia de dinámicas estructurales de violencia ejercida predominantemente contra las mujeres y resalta la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y atención.

En este contexto, la Dirección Nacional contra la Violencia de Género asegura que este comportamiento puede estar vinculado a etapas de la vida con mayor interacción social, así como a la formación y consolidación de relaciones de pareja, donde suelen surgir con mayor frecuencia este tipo de conflictos.

Relación entre víctima y agresor

En cuanto a la relación entre la víctima y el agresor, los datos reflejan que la expareja representa la mayor proporción de casos, con un 49 %, seguida de la pareja actual con un 18.25 %.

Esta situación evidencia que la violencia ocurre principalmente dentro de vínculos afectivos cercanos y que, en muchos casos, los conflictos no desaparecen tras la ruptura de la relación, sino que pueden intensificarse posteriormente.

Acciones oficiales y llamado a la denuncia

Por otro lado, el registro de personas atendidas en los Centros Regionales de Intervención Conductual para Hombres muestra diferencias territoriales significativas.

El Distrito Nacional concentra la mayor cantidad de atenciones con 305 casos, seguido por San Juan de la Maguana con 160. En contraste, Santiago presenta el menor total acumulado con 148 personas atendidas, lo que sugiere variaciones regionales en la demanda y acceso a estos servicios especializados.

El pasado jueves 23 de abril, el presidente Luis Abinader hizo un llamado a las mujeres dominicanas a denunciar cualquier situación de violencia de género que las afecte a ellas o a sus familias, subrayando la importancia de reportar estos hechos como una medida para proteger la vida y garantizar la seguridad en los hogares.

El mandatario reconoció que la violencia de género continúa siendo un problema social presente en algunos sectores del país, por lo que insistió en la necesidad de actuar de manera oportuna mediante la denuncia.

22 feminicidios en primer trimestre Durante el período enero-marzo de 2026, en República Dominicana se registraron 22 feminicidios, según el más reciente informe de la Dirección Nacional contra la Violencia de Género del Ministerio Público. Los casos estuvieron focalizados principalmente en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, que concentraron cerca del 41% de los hechos. El Distrito Nacional reportó 5 feminicidios, mientras que Santo Domingo registró 4 casos. También se notificaron dos víctimas en cada una de las provincias de San Cristóbal, La Altagracia y San Pedro de Macorís. En otras demarcaciones como Santiago, Duarte, Espaillat, Dajabón, El Seibo, San José de Ocoa y Sánchez Ramírez se registró un caso en cada una. El resto del territorio nacional no reportó incidencias durante el período analizado. Uno de los datos más relevantes del informe indica que 19 de los 22 feminicidios no contaban con denuncia previa, mientras que solo tres casos sí tenían antecedentes. En cuanto a la distribución temporal, febrero fue el mes con más casos, con nueve feminicidios, seguido de marzo con siete y enero con seis, lo que refleja una tendencia irregular, pero sostenida durante el trimestre. El informe detalla que 21 de las víctimas eran de nacionalidad dominicana, mientras que una era haitiana. En el caso de los agresores, predomina el trabajo independiente como ocupación, mientras que la mayoría de las víctimas se dedicaban a los quehaceres del hogar. Además, el 54.55 % de los victimarios se encontraba bajo arresto al momento del levantamiento de la información, lo que refleja la respuesta del sistema de justicia ante estos hechos. El análisis por edad muestra que el grupo de 18 a 35 años es el más afectado, tanto en víctimas (16 de 22) como en victimarios (11 de 22). Esto confirma que la violencia feminicida ocurre principalmente en adultos jóvenes y personas en edad productiva. En cuanto a la relación entre víctima y agresor, 12 casos fueron cometidos por la pareja actual y ocho por exparejas. Este patrón reafirma que la violencia feminicida se concentra en relaciones íntimas, donde persisten dinámicas de control y conflicto. El informe también detalla que la mayoría de los casos ocurre en horas de la tarde y primeras horas de la noche, especialmente entre las 12:00 p. m. y 6:00 p. m.