Sindicatos y gremios del país exigen mejores condiciones laborales

Manifestación en las inmediaciones del Palacio Nacional en conmemoración del Día de los Trabajadores. ( DIARIO LIBRE / NEAL R. CRUZ )

Diversas organizaciones sindicales, profesionales, de mujeres trabajadoras, juveniles, de derechos humanos y populares, constituidas en Comité Unitario, realizaron una manifestación en las inmediaciones del Palacio Nacional, en conmemoración del Día de los Trabajadores este 1ro. de mayo.

Al grito de "¡Esto no lo aguanta nadie!" y "¡Si no resuelven, que se vayan!", las organizaciones exigieron incremento salarial, mejores condiciones laborales, la no eliminación de la cesantía y manifestaron su oposición a la fusión del Minerd con el Mescyt, entre otras demandas.

El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, aseguró que hoy la explotación de la clase trabajadora y la violación de sus derechos resultan más violentas que nunca por parte de la "clase patronal".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/01/whatsapp-image-2026-05-01-at-114104-am-af8c8134.jpeg Manifestación en las inmediaciones del Palacio Nacionalen conmemoración del Día de los Trabajadores. (NEAL R. CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/01/whatsapp-image-2026-05-01-at-114107-am-53f63c11.jpeg Manifestación en las inmediaciones del Palacio Nacional en conmemoración del Día de los Trabajadores. (NEAL R. CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/01/whatsapp-image-2026-05-01-at-114105-am-0f772c92.jpeg Manifestación en las inmediaciones del Palacio Nacional en conmemoración del Día de los Trabajadores. (NEAL R. CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/01/whatsapp-image-2026-05-01-at-114108-am-b329f61b.jpeg Manifestación en las inmediaciones del Palacio Nacional en conmemoración del Día de los Trabajadores. (NEAL R. CRUZ) ‹ >

"Esto conlleva a la precarización de la vida y a que el gran capital se considere dueño y amo hasta de la libertad del resto de la humanidad", afirmó Hidalgo.

Sostuvo que existen razones más que suficientes para que la clase trabajadora y demás sectores oprimidos se lancen a la lucha para enfrentar lo que denominó "las políticas neoliberales y privatizadoras de la clase y sectores dominantes", que atentan contra el medio ambiente, la soberanía y la libertad sindical.

Agrupaciones participantes



Entre los gremios que participaron en la manifestación se encuentran la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA), la Unión Clasista de Trabajadores (UCT) y la Federación de Asociaciones de Profesores de la UASD (FAPROUASD).

Asimismo, el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), la Coordinadora Nacional Popular (CNP), la Asociación Nacional de Enfermería (ASONAEN), el Movimiento de Mujeres Trabajadoras (MMT), el Bloque Popular "Jesús Adón" y la Juventud Caribe (JC), entre otras.

Sobre la reforma laboral



Durante su intervención, el presidente de la ADP también se refirió a la reforma laboral, afirmando que una "verdadera" reforma es aquella que conlleva el fortalecimiento de los derechos colectivos, la libertad sindical, el derecho a la huelga, la negociación colectiva y el fuero sindical.

"La contrarreforma al Código de Trabajo es otra de las amenazas que tenemos los trabajadores/as y sus organizaciones. La eliminación o reducción del auxilio de cesantía es la verdadera intención del alto empresariado y sectores del gobierno, lo cual no podemos permitir bajo ninguna circunstancia", expresó Hidalgo.

Alto despliegue policial



Durante la manifestación se observó un amplio despliegue de agentes de la Policía Nacional (PN), así como el bloqueo de la avenida Doctor Delgado esquina México.

Desde tempranas horas de la mañana se evidenciaba la presencia de numerosos agentes en la zona. Asimismo, un importante contingente acompañó a los manifestantes durante toda la marcha, que partió del club Mauricio Báez a las 9:00 a. m. y concluyó en la intersección de la avenida Doctor Delgado con México.