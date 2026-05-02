Alcalde de Villa Vásquez advierte urgencia de nuevos puentes tras inundaciones en Montecristi

Los puentes actuales fueron construidos durante las gestiones de Rafael Leónidas Trujillo y Joaquín Balaguer, dijo el alcalde. ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

El alcalde del municipio Villa Vásquez, en la provincia Montecristi, Henry Castro, advirtió sobre la urgente necesidad de construir y reconstruir varios puentes sobre el río Yaque del Norte, tras las inundaciones provocadas por las lluvias asociadas a una vaguada que afectó la región noroeste en los últimos días.

Castro señaló que los puentes actuales, construidos durante las gestiones de Rafael Leónidas Trujillo y Joaquín Balaguer, han agotado su vida útil, además de resultar estrechos e insuficientes ante el incremento del caudal del río Yaque del Norte.

"Esos puentes ya han sido sobrepasados por las crecidas del río. Urge su reconstrucción", afirmó.

Entre las infraestructuras críticas mencionó los puentes de Castañuelas, Palo Verde, Guayubín y el que conecta con Las Matas de Santa Cruz, algunos de los cuales —según dijo— presentan riesgo de colapso y limitaciones por ser de una sola vía.

El alcalde informó que estos proyectos fueron priorizados en un reciente consejo de desarrollo en Montecristi y que el Ministerio de Obras Públicas tiene previsto iniciar su construcción.

Impacto de las lluvias y daños en Villa Vásquez

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/02/whatsapp-image-2026-05-02-at-95415-am-e3ac8d5a.jpeg Henry Castro, alcalde de Villa Vásquez. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ)

El funcionario municipal además explicó que las precipitaciones, que se han extendido por más de dos semanas, provocaron el desbordamiento de ríos y cañadas, dejando al menos 73 viviendas inundadas en esa demarcación.

"Tenemos cerca de 20 días recibiendo lluvias constantes. Cayeron muchos milímetros en el casco urbano, lo que provocó inundaciones en decenas de viviendas", expresó Castro.

El alcalde detalló que la situación se agrava debido a la geografía del municipio, rodeado de elevaciones que arrastran grandes cantidades de sedimentos hacia las zonas habitadas.

"En algunos barrios tenemos entre 10 y 12 pulgadas de lodo. El trabajo de limpieza es abrumador y aún no hemos podido completar todo el municipio", indicó.

En paralelo, hizo un llamado al Gobierno central para recibir apoyo económico que permita acelerar las labores de limpieza y recuperación.

"Hemos solicitado recursos para contratar personal, adquirir combustible, limpiar cañadas y reparar caminos intercomunitarios, que están muy deteriorados", explicó.

Castro indicó que al menos 11 comunidades presentan daños severos en sus vías de acceso, lo que dificulta la movilidad y las labores de asistencia.

Asimismo, informó que ya se han distribuido unas 575 raciones alimenticias a familias afectadas, mientras se realizan levantamientos técnicos para canalizar ayudas a través del Gabinete de Políticas Sociales.

El alcalde ofreció estas declaraciones en Santiago, durante una rueda de prensa en la que participó junto a representantes de diversas instituciones que anunciaron un acuerdo para promover el desarrollo turístico en la provincia Montecristi.

Las inundaciones registradas en la zona noroeste han sido atribuidas a una vaguada que ha generado lluvias intensas, provocando crecidas de ríos y afectaciones en varias comunidades del Cibao.