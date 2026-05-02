Viajeros buscan soluciones tras cancelaciones repentinas de Spirit Airlines

Una pasajera observa los counters de Spirit Airlines tras enterarse de la cancelación de vuelos y el cese de operaciones este sábado. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

El cierre repentino de la aerolínea estadounidense de bajo costo Spirit Airlines ha dejado a decenas de pasajeros varados en República Dominicana, tras la cancelación de todos sus vuelos con "efecto inmediato".

En el Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez (AILA), la oficina de la compañía permanecía cerrada desde las 3:00 de la madrugada. Al personal que acudió a trabajar se le informó que debía regresar a sus hogares y que ya no tenía que volver a laborar por el cese de operaciones.

Para este sábado, Spirit solo tenía programado el vuelo NK 142 con destino a Fort Lauderdale, Florida, pautado para las 2:35 de la tarde.

Desconocían cancelación

Algunos pasajeros desconocían la cancelación hasta llegar a la terminal aérea. Los pocos viajeros comenzaron a presentarse desde las 11:00 de la mañana. Entre ellos estaba Julio, quien tenía previsto volar por motivos laborales.

"Ahora me enteré de la cancelación. Incluso, yo lo busco por una aplicación y me decía que estaba en tiempo antes de salir para acá (aeropuerto)". Mientras hablaba con la prensa, revisó su correo y confirmó que había recibido una notificación a las 3:00 de la madrugada informando la cancelación.

"Entiendo que debieron notificar vía correo, pero también llamarnos, porque a veces con el ajetreo del viaje uno no se fija en las notificaciones del correo y menos de esa hora", expresó, al tiempo que espera el reembolso del boleto y los gastos generados.

"Ahora tengo que buscar la forma de irme y si no encuentro vuelo para hoy mismo, irme para mí casa de nuevo y suspender el itinerario que ya tenía para hoy allá (en Fort Lauderdale)".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/02/spirit-cancelacion-a3af32fc.jpeg Así lucen los counters de Spirit Airlines este sábado. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

Otro pasajero, Eduardo, también acudió al aeropuerto sin saber de la cancelación. Incluso, el personal de apoyo lo dirigió hacia los mostradores de Spirit, evidenciando que la información no había sido difundida completamente dentro de la terminal.

Darianny, quien se encontraba de vacaciones en el país desde el 13 de abril junto a su hija pequeña, explicó el impacto económico de la situación.

"Esta cancelación afecta más de lo que parece, porque uno busca sus vuelos con tiempo para poder conseguir mejores tarifas, pero imagínate ahora, que hay que comprarlo así de repente, sale mucho más caro".

"Creo que no deberían dejarnos así al aire, porque uno tiene compromisos", agregó, señalando que debía regresar a trabajar el lunes. Sin respuestas de la aerolínea, optó por ir a casa de un familiar mientras espera una solución.

Cenia, otra pasajera afectada, decidió comprar un nuevo boleto con otra aerolínea, pagando alrededor de 270 dólares, incluyendo equipaje de cabina.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/02/spirit-cancelacion-3-e410ad71.jpeg Pantalla de salidas que muestra los vuelos del día, donde el de Spirit aparece cancelado. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

En el área de información del aeropuerto, a los pasajeros de Spirit se les indicaba que acudieran a otras aerolíneas para adquirir nuevos boletos o tarifas ajustadas.

Para el mediodía, ya no quedaban viajeros de Spirit Airlines en el AILA.

Panorama en el Cibao

En el Aeropuerto Internacional del Cibao tampoco se observó presencia de empleados ni pasajeros de Spirit Airlines. La aerolínea operaba desde esa terminal vuelos hacia Fort Lauderdale, Orlando y ciudades del área de Nueva York. Tampoco había presentes pasajeros con vuelos de esa aerolínea.

En un comunicado oficial, la empresa confirmó: "Spirit Airlines ha cesado todas sus operaciones con efecto a partir de hoy, 2 de mayo de 2026", y añadió que su servicio al cliente no está disponible para brindar asistencia.

El cierre deja en incertidumbre a cientos de pasajeros que ahora deben reorganizar sus viajes y asumir costos adicionales ante la falta de respuestas inmediatas por parte de la aerolínea.

Te puede interesar ¿Tenías vuelo con Spirit?: recomendaciones urgentes de qué hacer en el país

El Aeropuerto del Cibao informó que, hasta el momento, no ha recibido ninguna comunicación oficial por parte de Spirit Airlines sobre el cese de sus operaciones.

"Me informan que Spirit no ha enviado ninguna comunicación oficial al Aeropuerto sobre el tema, y tampoco hay personal de la aerolínea en el Aeropuerto", indicó Katherine Martínez, relacionista de la terminal, en declaraciones ofrecidas vía telefónica a Diario Libre.

Laura Ortiz Güichardo Periodista de Revista. Le apasiona escribir sobre salud mental y relaciones de pareja. De no ser periodista, sería psicóloga con un blog.