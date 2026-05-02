Enterrada tras supuesto infarto y luego descubren que fue un homicidio en Cotuí, denuncia familia

Familiar de la fallecida y foto del sospechoso en un celular. ( FUENTE EXTERNA )

La muerte de una mujer de 69 años, inicialmente atribuida a un infarto, dio un giro hacia un presunto homicidio en el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, luego de que familiares descubrieran evidencias clave tras revisar cámaras de seguridad días después del sepelio, conforme denunciaron.

La víctima fue identificada como Honoria de Jesús Rosa Moreno, conocida como Edita, quien fue hallada sin vida la noche del domingo 26 de abril en su residencia del sector La Altagracia, donde vivía sola.

De acuerdo con sus familiares, el cuerpo fue trasladado a un centro de salud, donde se certificó su fallecimiento como consecuencia de un infarto.

Posteriormente, la mujer fue velada y sepultada sin que se sospechara de un hecho violento.

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Sin embargo, la situación cambió tras la revisión de las cámaras de vigilancia de la vivienda.

Las imágenes muestran a un hombre ingresando a la residencia en horas de la mañana del mismo domingo, luego de que la víctima le abriera la puerta.

"Ella tenía golpes en la cara, pero en ese momento no pensamos en revisar las cámaras", relató un hermano de la fallecida, quien explicó que la familia confió en el diagnóstico inicial.

Otro familiar dijo que la dama tenía todo el cuello y la cara amoratado.

Según el testimonio, el individuo llegó alrededor de las 6:00 de la mañana, entró a la vivienda y posteriormente salió por la parte trasera, tras cerrar la puerta de manera brusca.

Una hija de la víctima, identificada como María Virgen Abreu, indicó que no fue hasta después del entierro que conoció el contenido de los videos. "Yo no sabía nada, fue luego que me mostraron las imágenes que entendí lo que había pasado", expresó.

Los familiares identificaron al presunto agresor como un individuo conocido en la zona con los alias "Ricky" y/o "Ricky la Lacra".

Tras el levantamiento de evidencias, agentes de la Policía Nacional, a través del Dicrim, incautaron el disco duro del sistema de vigilancia para su análisis.

El sospechoso fue detenido por las autoridades y será sometido a la justicia en las próximas horas, bajo la acusación de homicidio.

El caso ha generado consternación en la comunidad de Cotuí, debido a que la víctima fue enterrada sin que inicialmente se detectara el presunto crimen.

Las autoridades continúan profundizando las investigaciones para esclarecer completamente las circunstancias del hecho.

El caso de la muerte de la mujer de 69 años en Cotuí permanece bajo investigación, mientras el Ministerio Público se prepara para conocer medidas de coerción contra el detenido por este presunto homicidio