Ministerio de Defensa realiza operativo médico en Montecristi y anuncia escuela vocacional

Ministerio de Defensa encabezó el operativo médico en Montecristi, donde también se anunció la construcción de una escuela vocacional para jóvenes de la zona. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Defensa (MIDE), a través de la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas y el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, realizó un amplio operativo médico y odontológico en el municipio de San Fernando de Montecristi, con el objetivo de brindar atención integral de salud a cientos de ciudadanos de esta demarcación.

La jornada, desarrollada en el Centro Educativo en Artes José Martín, incluyó consultas en múltiples especialidades médicas y odontológicas, entrega de medicamentos, elaboración de prótesis dentales y distribución de raciones alimenticias, impactando de manera directa a comunidades vulnerables de la zona.

Este tipo de iniciativas forma parte de uno de los ejes estratégicos de las Fuerzas Armadas, orientado a contribuir al desarrollo social del país mediante acciones de bienestar, prevención y asistencia a la población.

El acto de apertura estuvo encabezado por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, quien estuvo acompañado por la gobernadora civil de la provincia de Montecristi, Leissa Cruz Polanco, y el senador Bernardo Alemán, junto a otras autoridades civiles y militares.

Durante su intervención, el ministro destacó el impacto de estos operativos en la calidad de vida de los ciudadanos y reafirmó el compromiso institucional de continuar impulsando acciones que fortalezcan el bienestar social en todo el territorio nacional.

Asimismo, anunció la construcción de una sede de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas en el municipio de San Fernando de Montecristi, iniciativa que busca ampliar las oportunidades de formación técnica para jóvenes de la zona.

Explicó que estas escuelas constituyen un pilar en la estrategia de desarrollo social de las Fuerzas Armadas, al ofrecer capacitación en áreas técnicas y ocupacionales que facilitan la inserción laboral, el emprendimiento y la generación de ingresos.

En ese sentido, precisó que el proyecto ya cuenta con los terrenos asignados y se encuentra en fase final de diseño, incluyendo el levantamiento de las necesidades laborales de la zona para definir una oferta académica acorde a la realidad productiva local.

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Las autoridades locales agradecieron al Ministerio de Defensa por la realización del operativo, destacando su impacto tanto en materia de salud como en el impulso al desarrollo educativo y social.

por la realización del operativo, destacando su impacto tanto en materia de salud como en el impulso al desarrollo educativo y social. Con acciones como esta, el Ministerio de Defensa reafirma su compromiso no solo con la seguridad y defensa de la nación, sino también con el desarrollo humano y el bienestar de la población dominicana.