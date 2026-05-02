Restablecen el tránsito en Majagual tras el deslizamientos de tierra

Utilizando equipos pesados para la demolición de las rocas y restablecer la circulación en la carretera ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), informó este sábado que ha sido restablecido el tránsito en el tramo Majagual de la carretera Juan Pablo II, en la entrada al Parque Nacional Los Haitises, luego de los deslizamientos de tierra y rocas provocados por las intensas lluvias de los últimos días.

Acciones para restablecer el tránsito

Las brigadas del MOPC intervinieron de inmediato la zona en una operación ágil, utilizando equipos pesados y dos retromartillos para la demolición controlada de rocas, lo que permitió despejar la vía y restablecer la circulación en el menor tiempo posible.

El organismo agradeció el apoyo de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y la Comisión Militar y Policial(Comipol) en el manejo del tránsito durante los trabajos, garantizando la seguridad de los conductores y el flujo vehicular.

Asimismo, informaron que la zona permanece señalizada y exhortaron a los ciudadanos a conducir con precaución.