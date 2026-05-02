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deslizamientos carretera Juan Pablo II
deslizamientos carretera Juan Pablo II

Obras Públicas interviene tramo afectado por deslizamientos en la carretera Juan Pablo II

Se espera que el tránsito en la carretera Juan Pablo II quede completamente restablecido al finalizar la tarde, según el Ministerio de Obras Públicas

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    Obras Públicas interviene tramo afectado por deslizamientos en la carretera Juan Pablo II
    Se espera que el tránsito en la carretera Juan Pablo II quede completamente restablecido al finalizar la tarde, según el Ministerio de Obras Públicas. (FUENTE EXTERNA)

    El Ministerio de Obras Públicas informó este sábado que equipos pesados se encuentran trabajando en el tramo Majagual de la carretera Juan Pablo II, donde se registraron deslizamientos de tierra y rocas, producto de las lluvias de los últimos días, lo que ha afectado el tránsito en la zona.

    A través de un comunicado, el Ministerio indicó que brigadas iniciaron labores de demolición controlada de rocas, así como de limpieza y retiro de material, con el objetivo de restablecer la circulación de forma segura en el menor tiempo posible.

    Sostuvo que el tramo se encuentra señalizado y que el tránsito ha sido canalizado en un solo carril, con el apoyo de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), mientras avanzan los trabajos.

    • Se recomienda a los conductores transitar con precaución y atender las indicaciones del personal en la vía.

    ¿Cuándo culminan los trabajos?

    De acuerdo con el Ministerio, se prevé que al finalizar la tarde el tránsito quede completamente restablecido.

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