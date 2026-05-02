¿Tenías vuelo con Spirit?: recomendaciones urgentes de qué hacer en el país

Spirit cerró este sábado sus operaciones y canceló todos sus vuelos. ( FUENTE EXTERNA )

Tras el anuncio este sábado de la aerolínea estadounidense de bajo costo Spirit Airlines del cierre de sus operaciones y la cancelación de sus vuelos con "efecto inmediato", pasajeros que habían adquiridos vuelos han quedado "en el aire". Ante esta situación Aerodom emitió un comunicado con recomendaciones a los pasajeros y los urgió a actuar con prontitud para "asegurar su viaje".

La compañía estadounidense anunció en un comunicado que "cesaba" todos sus vuelos y pidió a los pasajeros no acudir a los aeropuertos, debido a que todo el personal había sido retirado.

Recomendaciones de Aerodom

Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) emitió la maña de este sábado un comunicado con recomendaciones a los pasajeros que tiene reservas con la aerolínea en el cual les pide "que realicen arreglos de viaje alternativos de inmediato contactando a otra aerolínea que opere hacia su destino" y "actuar con prontitud para asegurar su viaje".

Advirtió tener en cuenta que todas las aerolíneas alternativas aplicarán sus propias políticas y tarifas al acomodar a los pasajeros afectados.

También, pidió contactar directamente a las siguientes aerolíneas:

American Airlines – +1 800-433-7300

Frontier Airlines – +1 801-401-9000

United Airlines – +1 800-864-8331

Delta Air Lines – +1 800-221-1212

JetBlue Airways – +1 800-538-2583

"Las aerolíneas pueden ofrecer diversas opciones según la disponibilidad, lo que puede incluir la compra de nuevos boletos o tarifas ajustadas. Recomendamos a los pasajeros actuar con prontitud para asegurar su viaje", acotó Aerodom.

Previamente, comunicó que Spirit solo tenía un vuelo al día desde/hacia FLL a SDQ. El vuelo llegaba a la 1:30 y se iba a las 2:30. No hay aeronaves ni tripulaciones varadas en SDQ. Tampoco hay pasajeros ahora mismo en el aeropuerto, estimamos llegarán a partir de las 11.

Cerró a las 3:00 de la madrugada

En el caso de del Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez (Aila) la oficina está cerrada desde las 3:00 de la mañana y el personal que acudió a trabajar se le comunicó que retornara a sus hogares y que ya no tenían que volver a laboral por el cierre de la compañía.

Comunicado de Spirit

La aerolínea conectaba Estados Unidos, especialmente el estado de Florida, con más de 20 destinos en Latinoamérica y el Caribe, entre ellos México, Colombia, Costa Rica, Honduras, Perú, Puerto Rico y República Dominicana, refiere un cable de AFP.

En un comunicado, la matriz Spirit Aviation Holdings anunció "con pesar que la compañía inició el cierre ordenado de sus operaciones, con efecto inmediato".

"Todos los vuelos de Spirit fueron cancelados, y los pasajeros de Spirit no deben acudir al aeropuerto", afirma en ese texto.

La web de la empresa muestra un mensaje en el que se informa que "el servicio de atención al cliente ya no está disponible". La aerolínea afirmó que tramitará los reembolsos de los vuelos ya adquiridos.

La compañía trató de evitar su cierre. Estaba en negociaciones de un plan de rescate financiero con la Casa Blanca, pero fracasó. En su comunicado, Spirit aseguró que hubo "esfuerzos amplios y exhaustivos para reestructurar el negocio", pero que la falta de financiación adicional la dejaba "sin más remedio que emprender este cierre".

Descargas Archivo Sin Nombre En SACS