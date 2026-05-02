Spirit Airlines cesó operaciones en República Dominicana a las 3:00 de la madrugada de este sábado

La aerolínea estadounidense de bajo costo Spirit Airlines cesó sus operaciones en la República Dominicana desde las 3:00 de la madrugada de este sábado 2 de mayo, según informaron fuentes vinculadas al sector aeroportuario.

Una fuente explicó a Diario Libre que la empresa envió un comunicado anunciando la medida de aplicación inmediata, luego del fracaso de un posible rescate financiero por parte de la Casa Blanca.

Por su parte, las autoridades del Aeropuerto Internacional Las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez también emitieron un aviso oficial dirigido a los pasajeros: "Se informa a los pasajeros que Spirit Airlines ha cesado todas sus operaciones con efecto a partir de hoy, 2 de mayo de 2026. Como resultado, el servicio al cliente de Spirit Airlines no está disponible y no puede brindar asistencia a través de sus canales".

Ante esta situación, recomendaron a los viajeros con reservas existentes realizar arreglos de viaje alternativos de inmediato, contactando a otras aerolíneas que operen hacia sus destinos.

Pasajeros afectados deberán adquirir nuevos boletos

Sobre qué deben hacer los pasajeros con vuelos programados para este día, una fuente fue clara: "Lo que los pasajeros tienen es que comprar otro ticket, porque la aerolínea literalmente desaparece".

Asimismo, se advirtió que las aerolíneas alternativas aplicarán sus propias políticas y tarifas al momento de acomodar a los afectados, pudiendo incluir la compra de nuevos boletos o tarifas ajustadas según disponibilidad.

Las autoridades recomendaron contactar directamente a aerolíneas como American Airlines, Frontier Airlines, United Airlines, Delta Air Lines y JetBlue Airways.

En cuanto a los reembolsos, la misma fuente indicó: "Ellos lo que van es a reembolsarle a los pasajeros, en la medida de lo posible, pero eso tomará su tiempo, la gente que tenía un ticket comprado se quedó enganchado".

La página web de la empresa también muestra un mensaje indicando que "el servicio de atención al cliente ya no está disponible", aunque la aerolínea aseguró que tramitará los reembolsos de los vuelos ya adquiridos.

Incertidumbre laboral para los empleados

El cierre también impacta directamente a los trabajadores. Según la fuente, los empleados de la aerolínea en República Dominicana recibirán sus prestaciones laborales. "Los van a liquidar a todos. No estoy seguro si ya les enviaron las cartas y demás, pero lo cierto es que la aerolínea desaparece".

Agregó que "todos sus empleados, todos sus activos y todo, se va a disolver, incluyendo el equipo aquí en el país".

Sobre la reacción inmediata tras el anuncio en horas de la madrugada, detalló que todos los empleados "se fueron a sus casas".

"Ahora mismo si tú vas al aeropuerto Las Américas y vas a la oficina de Spirit, no hay nadie. La instrucción que le dieron a todos es que vayan a sus casas. La oficina está cerrada, ahora mismo no hay nadie. Y todo el equipo se retiró a partir de las 3:00 de la mañana".}

Vuelos pautados para este sábado

Sobre la situación operativa de la aerolínea previa al cierre, una fuente informó que hacia Santo Domingo solo había un vuelo programado.

"Ahora mismo Spirit solo tenía un vuelo al día desde/hacia FLL a SDQ. El vuelo tenía pautado llegar a la 1:30 de la tarde y salía del aeropuerto las américas a las 2:30. No hay aeronaves ni tripulaciones varadas en SDQ. Tampoco hay pasajeros ahora mismo en el aeropuerto, estimamos llegarán a partir de las 11:00 de la mañana, si va alguno".

El trasfondo: crisis financiera y alza del combustible

Spirit Airlines, fundada en 1992 y conocida por sus llamativos aviones amarillos, se consolidó durante años como una fuerte competidora en el segmento de bajo costo.

Su presidente y director ejecutivo, Dave Davis, explicó que en marzo la empresa había alcanzado un acuerdo con acreedores para un plan de reestructuración que les "hubiera permitido resurgir como un negocio de futuro".

Sin embargo, el aumento acelerado de los precios del combustible, agravado tras el estallido de la guerra en Oriente Medio, terminó por frustrar las posibilidades de recuperación.

"Mantener el negocio requería cientos de millones de dólares adicionales de liquidez que Spirit simplemente no tiene y no podía obtener. Esto es tremendamente decepcionante y no es el resultado que ninguno de nosotros deseaba", afirmó.

Con este cierre, la aerolínea pone fin a sus operaciones, dejando a pasajeros y empleados en una situación de incertidumbre y obligando a reorganizar de inmediato los planes de viaje desde y hacia el país.