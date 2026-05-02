Policía apresa a hombre acusado de transferencia ilícita de más de RD$200 mil

Anderson García Santana en una foto de archivo. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional, a través de agentes adscritos a la Dirección de Área de Policía Cibernética y al corredor preventivo de La Caleta, arrestó a un hombre señalado por su presunta vinculación con una transferencia ilícita de fondos por un monto superior a los RD$200,000.

El detenido fue identificado como Anderson García Santana, quien fue localizado y apresado en la calle Marginal Norte, en el sector Los Americanos, del distrito municipal La Caleta.

De acuerdo con el informe preliminar, el imputado habría recibido en su cuenta bancaria una transferencia fraudulenta ascendente a RD$235,000, en perjuicio de una ciudadana que posteriormente presentó la denuncia formal ante la Fiscalía del Distrito Nacional.

Las autoridades indicaron que el arresto se ejecutó en cumplimiento de la orden judicial No. 0126-ABRIL-2026, por la presunta violación de los artículos 6, 15 y 17 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

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La institución del orden informó que García Santana fue puesto a disposición del Ministerio Público, que continuará con el proceso legal correspondiente para determinar responsabilidades.

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