Deportan desde Puerto Rico a "el Mello Loco" y "el Mello Sangriento" por asalto a joyería

Alias "el Mello Sangriento" y "el Mello Loco" mientras son recibidos por las autoridades dominicanas tras ser deportados desde Puerto Rico. ( FUENTE EXTERNA )

Dos hombres señalados como presuntos implicados en el asalto a la joyería Popi Oro, ocurrido el pasado 7 de marzo en el sector Cristo Rey, Distrito Nacional, fueron detenidos este sábado tras arribar al país en calidad de deportados desde Puerto Rico.

Se trata de los hermanos Wilner Rafael Solano García, alias "el Mello Loco", y Wilmer Rafael Solano García, conocido como "el Mello Sangriento", ambos de 22 años, quienes fueron entregados a las autoridades dominicanas luego de su llegada por el puerto de Sans Soucí, a bordo de la embarcación Kydon, de la línea Ferries del Caribe.

El operativo fue ejecutado de manera coordinada entre la Dirección General de Migración, la Unidad de Repatriados del Ministerio Público y la Interpol Santo Domingo. Tras su desembarque, los detenidos fueron puestos bajo custodia de agentes del Departamento de Crímenes y Delitos Contra la Propiedad de la Policía Nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/03/0517f738-0433-400f-abd2-cc7c31e996e6-cf0082ca.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/03/ad3a5ed0-34dd-4e95-89c0-aef311a46638-a52b7b27.jpg ‹ >

La Policía Nacional informó que el proceso contó además con el respaldo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza de Puerto Rico, lo que permitió la localización y deportación de los sospechosos.

Te puede interesar ¿Dónde está el oro? Propietario de joyería exige respuestas tras robo millonario

Sometimientos

Ambos están siendo requeridos mediante órdenes judiciales de arresto por los delitos de asociación de malhechores, homicidio y robo a mano armada.

Entre los documentos, se encuentra un mandato de detención, emitido el 17 de abril de 2026, por un juzgado de instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia, así como otra orden emitida por la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.

Asimismo, figuraban en una notificación roja de búsqueda y captura internacional, lo que facilitó su ubicación fuera del país y su posterior entrega a las autoridades dominicanas.

Las investigaciones los vinculan con un hecho violento que dejó al menos una persona fallecida y varios afectados, incluyendo el asalto a mano armada perpetrado en el establecimiento comercial en Cristo Rey.

Los imputados serán presentados ante la jurisdicción competente para el conocimiento de las medidas de coerción correspondientes, conforme al proceso legal vigente.

Leer más Patrulla policial mata a uno de los presuntos autores del asalto a joyería en San Luis