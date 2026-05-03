Un hombre resultó herido tras ser embestido al menos siete veces por un toro durante las tradicionales corridas celebradas la tarde de ayer en esta provincia, en el marco de las fiestas patronales.

La víctima fue identificada como Wadis Bienvenido Valerio, de 50 años, quien fue trasladado por el Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 al hospital Teófilo Hernández, donde recibió atenciones médicas.

El hecho ocurrió durante el sorteo del último toro, conocido como el "Toro de los tígueres", una dinámica en la que jóvenes y adultos ingresan al redondel para interactuar con el animal como parte del espectáculo.

De acuerdo con lo observado en un audiovisual, Valerio recibió múltiples embestidas con los cuernos del toro. A pesar de los golpes, insistía en continuar dentro del ruedo mientras los espectadores reaccionaban al suceso.

El narrador del evento le exhortaba a permanecer acostado en el suelo; sin embargo, el hombre se levantaba reiteradamente. Finalmente, logró ponerse de pie por sí solo y fue auxiliado por otras personas que se encontraban dentro de la plaza taurina.

Refuerzan controles en el "Toro de los tígueres"

Tras el incidente, la Hermandad del Fervoroso anunció que reforzará los controles durante la participación del público en la salida del denominado "Toro de los tígueres".

El presidente de la entidad, Fito Mejía, explicó que, aunque se mantiene la tradición de utilizar seis toros —cinco para los toreros y uno para el público—, se comenzará a limitar el acceso al ruedo.

"Tradicionalmente son seis toros que se traen para sortearlos: cinco para los toreros y uno que es el de los tigueres", indicó.

En ese sentido, reconoció que durante la jornada anterior se produjo una situación de riesgo con uno de estos animales.

"Fíjate, ayer uno de los toros de los "tígueres" maltrató bien fuerte a una persona", señaló.

Mejía agregó que el objetivo es preservar la tradición, pero con mayor organización y seguridad, procurando que quienes participen tengan experiencia en este tipo de actividades.

"Lo que buscamos es que, aunque participen los llamados "tígueres", sean personas que sepan defenderse", puntualizó.