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Obispo Auxiliar de Santiago
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Obispo auxiliar de Santiago llama a diálogo sobre minería y protección de comunidades

Andrés Amauris Rosario advierte sobre la desconfianza social y pide priorizar el bien común y el cuidado de la naturaleza

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    Obispo auxiliar de Santiago llama a diálogo sobre minería y protección de comunidades
    Monseñor Andrés Amauris Rosario, obispo auxiliar de Santiago, quien llamó a un diálogo abierto sobre la minería y sus impactos. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ)

    El obispo auxiliar de Santiago, Andrés Amauris Rosario, afirmó que el debate sobre la posibilidad de explotación minera en las cordilleras Central y Septentrional requiere un diálogo abierto, escucha activa y una evaluación rigurosa de sus impactos en las comunidades y el medio ambiente.

    Durante declaraciones ofrecidas a medios de comunicación este domingo, Rosario consideró que la población muestra preocupación e inseguridad frente a la minería, debido a experiencias previas en zonas donde se han desarrollado proyectos extractivos. 

    Señaló que existe una percepción de desconfianza que debe ser atendida por las autoridades mediante procesos transparentes y participativos.

    El religioso indicó que antes de avanzar en cualquier fase de exploración o explotación minera, se deben analizar los beneficios reales para las comunidades, en especial en provincias como San Juan, así como los posibles efectos sobre la agricultura y las condiciones de vida de los residentes.

    • "El pueblo está reclamando su derecho y hay que escucharlo", expresó.

    Efectos en las comunidades

    Rosario también planteó la necesidad de respetar la naturaleza y lo que definió como la creación, al tiempo que llamó a evaluar el impacto social de estos proyectos, incluyendo desplazamientos de familias y transformaciones en la dinámica comunitaria. 

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    En ese sentido, advirtió que la minería implica consecuencias más amplias que el aspecto económico.

    Asimismo, sostuvo que no se debe ceder la explotación de los recursos naturales sin un análisis profundo de sus implicaciones, e insistió en que las autoridades deben asumir su rol de regulación garantizando procesos responsables y orientados al bien común.

    Finalmente, el obispo auxiliar subrayó que este es un tema que requiere atención prioritaria, donde el diálogo entre todos los sectores y la escucha de las comunidades resultan claves para determinar qué decisiones convienen al país en el contexto actual.

    TEMAS -

      Es periodista, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde el 2005, residiendo en Santiago. Le gusta servir a los mejores intereses de la sociedad desde su profesión.