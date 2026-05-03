Supérate visita comunidades afectadas por lluvias en La Vega y evalúa daños

La directora Mayra Jiménez se reunió con autoridades locales para evaluar los daños. ( FUENTE EXTERNA )

La directora del programa Supérate, Mayra Jiménez, visitó los distritos municipales de Cutupú y Rincón, en la provincia La Vega, para evaluar los daños ocasionados por las recientes inundaciones provocadas por las lluvias y coordinar acciones de apoyo a las familias afectadas.

Según una nota de prensa, la directora Mayra Jiménez se reunió con los alcaldes de los distritos municipales de Rincón y Cutupú, Emmanuel Ramírez y Robert Tolentino, respectivamente, y con el diputado José Luis Abreu, de esta provincia, para coordinar el levantamiento de los daños a los hogares afectados.

"Desde el Gobierno, junto con las autoridades municipales, estamos coordinando todas las acciones en favor de estas familias que han sido afectadas. Se trata de un acompañamiento del Estado y, hoy, desde Supérate, estamos aquí para ver la situación de nuestras familias afectadas y poder ir en su auxilio, dijo Jiménez.

Raciones alimenticias

Asimismo, sostuvo que como parte de las acciones del Gobierno, la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac) ha llevado raciones alimentarias a las zonas afectadas y realiza un proceso de levantamiento de las familias que perdieron sus enseres del hogar a fin de apoyarlos con la reposición de estos.

De su lado, los alcaldes de Rincón y Cutupú, Emmanuel Ramírez y Robert Tolentino, respectivamente, destacaron la respuesta del Gobierno, al acudir a estas comunidades y conocer de manera cercana y en coordinación con las autoridades locales, las necesidades de las comunidades afectadas.

La nota señala que las abundantes lluvias sobre el territorio provocaron graves inundaciones en los distritos municipales de Cutupú y Rincón, ocasionando daños que incluyen afectaciones a viviendas, pérdidas materiales y limitaciones en el acceso a comunidades, generando condiciones de vulnerabilidad para varias familias.

Indica que recientemente, la Sala Capitular de Rincón declaró este distrito municipal en estado de emergencia luego de que las lluvias caídas sobre este territorio provocaran importantes inundaciones en varias comunidades.

Además de la directora general Mayra Jiménez, en estas reuniones estuvieron presentes por Supérate, el subdirector de Operaciones Juan Herrera; la subdirectora de Superación de la Pobreza, Addys Then, y la directora de la Regional Cibao Sur, Aracelis Pérez.

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